Milano, 26 dicembre 2025 – La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per il nuovo affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici negli uffici comunali.

Il nuovo servizio, che interesserà circa 638 distributori automatici e avrà una durata di cinque anni, sarà affidato attraverso una gara pubblica che premierà in modo significativo la qualità dell’offerta. Il 70% del punteggio, infatti, sarà attribuito agli elementi qualitativi, con particolare attenzione al rapporto fra alimentazione e salute, alla tutela ambientale e al valore della sostenibilità.

L’Amministrazione comunale, in questo modo, sceglie di promuovere scelte alimentari più consapevoli anche negli ambienti di lavoro. I distributori automatici dovranno offrire una selezione ampia e qualificata di prodotti, valorizzando alimenti biologici, del commercio equo e solidale, yogurt e prodotti freschi, frutta fresca o essiccata, alimenti senza glutine certificati, prodotti per persone con diabete o intolleranze alimentari, proposte a ridotto contenuto di grassi saturi e ricche di fibre, oltre a opzioni vegane e vegetariane.

In aggiunta ad alimenti e bevande si punterà ad avere un’offerta relativamente a beni di conforto di natura igienico-sanitaria.

L’obiettivo è garantire un’offerta inclusiva, attenta alle diverse esigenze nutrizionali e coerente con la promozione di stili di vita sani, in linea con le azioni previste dalla Food Policy cittadina.

Accanto alla salute, il nuovo servizio punterà sulla sostenibilità ambientale. Tra i criteri premianti figurano, infatti, la filiera corta, per ridurre l’impatto dei trasporti e favorire produzioni più sostenibili, l’utilizzo di distributori automatici di nuova generazione a basso consumo energetico e di mezzi di consegna a ridotte emissioni.

È inoltre previsto l’obbligo di utilizzare bicchieri e palette biodegradabili e compostabili per l’erogazione delle bevande calde, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e dell’uso della plastica monouso negli uffici pubblici.

Il Comune valorizzerà anche la funzione educativa del servizio, prevedendo la possibilità di utilizzare gli spazi dei distributori automatici per campagne di informazione e sensibilizzazione su alimentazione sana e sostenibile, concordate con l’Amministrazione. È inoltre previsto il monitoraggio periodico dei consumi, nel rispetto della normativa vigente, per comprendere le scelte degli utenti e migliorare progressivamente l’offerta.

“Con queste linee di indirizzo – dichiara l’Assessora ai Servizi civici e Generali, Gaia Romani – l’Amministrazione conferma il proprio impegno a rafforzare la vocazione di Milano come città attenta alla sostenibilità alimentare, valorizzando una filiera eco-sostenibile e responsabile. È per noi importante che lavoratrici e lavoratori possano compiere scelte consapevoli, privilegiando cibi sani e responsabilità sociale, e che i distributori offrano anche generi di conforto e prodotti per l’igiene personale, rispondendo in modo concreto ai bisogni quotidiani di ogni persona”.