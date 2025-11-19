19 novembre 2025 – Domani, giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e in linea con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti dei minori garantendo istruzione, salute, e un ambiente sicuro, Cinisello Balsamo ha previsto una serie di attività e iniziative presso i nidi comunali e il centro Maria Cristina Cella Mocellin.

Nelle sedi sarà esposto e disponibile materiale informativo sul significato di questa giornata, all’interno delle classi poi saranno esposte alcune poesie rappresentative dei diritti dei bambini e altri lavori svolti con le equipe educative.

Le sezioni organizzeranno inoltre una “Pesca dei diritti”, ossia ciascun genitore potrà prelevare da un’apposita cesta un foglietto che riporta un diritto per il proprio bambino; a corredo verrà regalata una poesia di Bruno Tognolini, uno tra i poeti e scrittori per bambini e famiglie più apprezzati. Le iniziative dei nidi prevedono poi ulteriori momenti con le famiglie e non tra letture, attività di gruppo e laboratori artistici.

Anche il Centro culturale Il Pertini viene coinvolto nella celebrazione di questa giornata e nei suoi spazi sono previste diverse attività, fino al 27 novembre, con le scuole primarie dal titolo “Giornata dei diritti dei bambini”.

Infine, per tutti, sabato 22 novembre alle ore 14.30 e alle ore 16.15, nell’ambito di “Il Pertini mai sazio speciale Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Pianeta Blu propone una lettura e un laboratorio con materiale di riciclo per riflettere insieme sul diritto a vivere in un ambiente sicuro e sul rispetto del pianeta. Un’attività, a cura di Elisabetta Sangalli, adatta a bambini e ragazzi tra 6 a 12 anni. La partecipazione è gratuita ma i posti sonno limitati, per cui si consiglia la prenotazione chiamando il numero 02.66023552.

“In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza abbiamo unito le forze e le competenze del settore cultura e del settore educazione per proporre ai nostri bambini e ragazzi e alle loro famiglie attività congiunte e spunti di riflessione per condividere il significato e il valore di una giornata che pone l’accento sull’importanza dell’educazione e dei diritti dei minori” hanno detto Maria Gabriella Fumagalli (assessore all’Educazione e Infanzia) e Daniela Maggi (assessore alla Cultura).