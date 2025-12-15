Tornano le Passeggiate di luce, oltre 18mila bambini e bambine di nidi e scuole dell’infanzia illuminano la città

Milano, 15 dicembre 2025 – Tornano le Passeggiate di luce a illuminare le strade di Milano in vista del Natale grazie alle luci e alle lanterne di bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, a educatori, educatrici e responsabili di nidi, sezioni Primavera e scuole dell’Infanzia milanesi.

Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, anche la Vicesindaco con delega all’Istruzione, Anna Scavuzzo, parteciperà a una delle camminate luminose organizzata dalla scuola dell’Infanzia di via Anemoni 6, in Municipio 6.

“Le luci del Natale sono un segno di gioia e di speranza per tutti e le Passeggiate di luce stanno diventando una tradizione diffusa in città, che crea attesa per l’arrivo dei bambini e delle bambine a illuminare i nostri quartieri: un messaggio di pace che commuove nella sua semplicità e che viene preparato con grande cura da educatrici, educatori e famiglie – ha spiegato la Vicesindaco Scavuzzo.

Sono oltre 18mila i bambini e le bambine che, con educatrici, educatori e genitori e grazie alle lanterne realizzate, passeggeranno in questi giorni per le vie e le piazze della città, illuminandole e scambiando auguri e messaggi di pace e speranza con passanti, commercianti e con gli artigiani che lavorano nei quartieri.

Un’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Istruzione che si ripete ormai da alcuni anni e che valorizza il ruolo dei servizi educativi nel promuovere comunità educative locali amichevoli e accoglienti e rendendole protagoniste nei quartieri. Le Passeggiate di luce, diffuse in tutti i Municipi, hanno preso il via il 4 dicembre e proseguiranno fino al 18 dicembre.

