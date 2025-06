Elton John – Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper

Elton John – Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper, una delle performance più celebri di Elton, esce il 25 luglio. L’album dal vivo è stato precedentemente pubblicato in edizione limitata in vinile per il Record Store Day dello scorso aprile. Dal 25 luglio sarà disponibile per la prima volta anche in CD e in digitale, insieme ad una ristampa del vinile. La tracklist originale è stata curata personalmente da Elton e per questa nuova edizione in CD e digitale sono state aggiunte note bio-discografiche e la bonus track “Goodbye”.

Nel maggio del 1977 Elton John salì sul palco del Rainbow Theatre di Londra accompagnato unicamente dal percussionista Ray Cooper per una serie di sei concerti. Queste esibizioni furono le prime di un tour di ben 233 concerti esclusivi di Elton e Ray in cui vennero per la prima volta eseguiti dal vivo brani di grande successo: “Roy Rogers”, “Cage The Songbird”, “Idol” e “I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford)”.

I fan che si aspettavano di assistere a un tipico concerto di Elton si trovarono di fronte ad uno show sorprendente: la prima metà del set con Elton da solo al pianoforte e la seconda metà accompagnato da Ray Cooper, in quelle che ancora oggi vengono considerate tra le migliori esibizioni della carriera del cantante. I brani selezionati rappresentavano una particolare visione della carriera di Elton, pur senza i grandi successi che facevano parte della sua classica scaletta.

Parlando dell’album, Elton John ha dichiarato:

«Sono felice che ‘Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper’ sia disponibile per i miei fan. È un album di cui sono incredibilmente orgoglioso e riascoltandolo sono sbalordito da quanto suoni bene. La libertà che ho provato suonando solo noi due è qualcosa che ricorderò per sempre».

Track List:

The Greatest Discovery Border Song Cage The Songbird Where To Now St. Peter? Ticking Better Off Dead w/Ray Cooper Sweet Painted Lady Tonight w/Ray Cooper Idol w/Ray Cooper I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford) w/Ray Cooper Roy Rogers Dan Dare (Pilot Of The Future) Goodbye*

*Bonus track presente soltanto nelle versioni CD e digitale