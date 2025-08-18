Cultura e Società

“Madonna della Campagna”: La Sagra di una volta

Festa della Madonna della Campagna 2025

Di quel “quadro rurale” di inizio Novecento rimane ben poco nell’attuale quartiere “Fuin” di Seregno (MB), ma resta immutato lo spirito dei suoi abitanti, che oggi come allora sul finire dell’estate celebrano in due weekend (5.6.7 e 12.13.14.15 settembre) una festa divenuta, con il passare degli anni, di un’importanza straordinaria, vista la grande partecipazione di pubblico.

Gli antichi grammofoni hanno lasciato spazio a grandi serate musicali, con ospiti e musicisti pronti a far cantare e ballare davvero tutti, accanto ad una buona cucina, che ancora oggi, tra un bicchiere di vino rosso ed una “salamella” diffonde in tutto il quartiere i deliziosi profumi dei piatti tipici brianzoli, da gustare anche da asporto con un servizio Take Away.

Anche quest’anno tutte le sere e le domeniche tutto il giorno il parco feste di via Cagnola a Seregno (MB) verrà idealmente diviso in due aree per una fruizione più comoda da parte dei tanti visitatori.

Un’area food & music con cucina tipica, zone tavoli relax e serate musicali dal vivo. Sull’imponente palco allestito al centro del parco la musica sarà la grande protagonista, facendo cantare a squarcia gola il pubblico, con i successi che hanno fatto la storia.

Al via Venerdì 5 con una vera forza della natura Annalisa Minetti in concerto, sabato 6 sarà la volta del Live show anni90 più grande d’Italia con“Voglio tornare negli anni 90”, un’autentica macchina del tempo che ci riporterà alla dance più ballata in un live che sta letteralmente ribaltando tutta l’Italia.

Domenica 7 la grande orchestra di Tonya Todisco farà ballare gli amanti del liscio e non solo. Venerdì 12 una “notte pazza” con l’energia travolgente della band Azione mutande e con il grande attore e cantante Adriano Pappalardo, sabato 13 è tempo nuovamente di Dance party anni ‘80 ‘90 e 2000’s con la nuova formazione dei The funky machine e con la regina della dance internazionale la grande Haiducii ed il suo tormentone “Dragostea Din Tei”. Chiudono la rassegna domenica 14 la Trotta band e lunedì 15 settembre i ritmi della Romanet band.

Un’area divertimentisempre in linea con i gusti del pubblico con bancarelle, mercatino hobbisti, stand delle associazioni seregnesi, gonfiabili e giostre per bambini.

Un lounge bar con birreria e zona tavoli completerà l’offerta di quest’area, che ospiterà domenica 7 settembre “Sportland il villaggio gonfiabile dello sport” una città gonfiabile gratuita per ragazzi, famiglie e bambini, dalla parete d’arrampicata al Calcio Balilla Umano in un avvincente percorso animato dal mago Superzero.

Domenica 14 attesa la tradizionale Fiera del bestiame con la riproduzione di un’antica fattoria brianzola di inizio novecento, con contadini, animali e dimostrazioni che ci riporteranno agli albori di questa festa. Il gran finale lunedì 15 settembre con i fuochi d’artificio.

Come da tradizione parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza alle associazioni del territorio.

La festa popolare Madonna della Campagna è un evento patrocinato da Regione LombardiaProvincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Seregno.

