Cultura e Società

La Giunta approva gli indirizzi per la concessione di un immobile per la promozione dell’economia carceraria

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promozione economia carceraria

Milano, 15 marzo 2026 – Promuovere e valorizzare le esperienze di impresa e lavoro in carcere. È questo l’obiettivo della concessione a titolo oneroso dell’immobile di proprietà comunale sito in viale dei Mille 1, stabilito da una delibera appena approvata dalla Giunta comunale.

In particolare, gli spazi, di circa 200 metri quadri, verranno assegnati in concessione ad un ente del Terzo settore, tramite bando, per lo svolgimento e la gestione di attività commerciali, formative, aggregative e di reinserimento sociale e professionale di persone sottoposte a misure penali.

Già oggi l’immobile, in concessione al Consorzio Viale dei Mille, fondato da cooperative che operano negli istituti di penitenziari milanesi, è di fatto un concept store del “fatto in carcere” e offre servizi di rivendita di prodotti alle cooperative associate e ad imprese carcerarie di altre regioni.

Con l’assegnazione ad un ETS, lo spazio sarà non solo vetrina e rivendita di prodotti realizzati da imprese ristrette, ma accoglierà laboratori, eventi e progetti finalizzati alla promozione di attività commerciali e imprenditoriali anche occasione di inserimento sociale e lavorativo.

“L’utilizzo dell’immobile per attività innovative di valenza sociale e imprenditoriale – afferma l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello – può costituire una leva non solo per la valorizzazione delle esperienze di economia carceraria, ma anche per l’innesco di iniziative, funzioni e servizi utili al quartiere e alla comunità e, non ultimo, per il presidio del territorio”.

L’importo del canone annuo dell’immobile, pari a 53.000 euro, verrà ridotto del 70% in considerazione dell’affidamento a soggetti senza scopo di lucro e di un ulteriore 15% perché vi si svolgeranno attività dedicate a soggetti in condizione di marginalità. La concessione avrà durata di 4 anni dalla stipula della convenzione e sarà rinnovabile per ulteriori 2 anni.

Comune di Milano

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