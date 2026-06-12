Polizia Locale, con CMAE la celebrazione dei motociclisti dal 1929

Milano, 12 giugno 2026 – Il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca organizza, con la Polizia Locale di Milano, un evento speciale dedicato alle moto anteguerra e alla memoria storica del Corpo cittadino, da oltre 160 anni al servizio della città con attività di sicurezza, controllo del territorio e presidio urbano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare una pagina della storia milanese, ricordando il ruolo che motociclette e motociclisti hanno avuto nell’attività operativa dei Ghisa nel corso del Novecento. Tra i mezzi storicamente utilizzati dal Corpo figurano anche le moto Guzzi, marchio simbolo del motociclismo italiano e profondamente legato alla cultura motoristica nazionale.

Momento centrale della manifestazione sarà la consegna ufficiale alla Polizia Locale di Milano di una riproduzione fotografica in grande formato della prima immagine conosciuta della squadra motociclisti del Comune di Milano su Moto Guzzi, risalente al 1929 e recentemente ritrovata negli archivi storici del CMAE. La gigantografia verrà donata al Corpo ed esposta presso la sede della Scuola della Polizia locale come testimonianza storica del legame tra Milano e il motociclismo di servizio.

L’appuntamento è per sabato 13 giugno. Dalle ore 9 alle ore 10 i veicoli storici saranno esposti al pubblico in piazza XXIV Maggio, prima della partenza del corteo scortato dagli operatori motociclisti della Polizia Locale. Il percorso attraverserà alcune delle principali vie del centro cittadino, con due soste simboliche davanti al Teatro alla Scala e alla Basilica di Sant’Ambrogio.

L’arrivo è previsto presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale, dove alle ore 11.30 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della gigantografia alla presenza dei responsabili del Comando e dei referenti del CMAE. Con questo evento il CMAE rinnova il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio motoristico storico, promuovendo al tempo stesso la memoria cittadina e la collaborazione con le istituzioni del territorio.