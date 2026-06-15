Noleggio autobus con conducente: mini-guida su come scegliere il mezzo giusto

Organizzare uno spostamento di gruppo richiede particolare attenzione alla scelta del mezzo, qualcosa da valutare in primo luogo alla luce del numero di passeggeri previsto e del tipo di viaggio.

Se il pullman risulta troppo piccolo comporta di viaggiare scomodi, senza spazio per bagagli o attrezzature. Se appare troppo grande, rischia di trasformarsi in una spesa inutile.

Diverse le tipologie di autobus disponibili, tra quelle con conducente, tra minibus, pullman standard e pullman Gran Turismo, da valutare con attenzione fin dalla fase preliminare di contatto in quanto permette di evitare errori organizzativi e costi superflui.

Per questo le migliori compagnie di noleggio autobus con conducente come Landway Tourism mettono a disposizione un team in grado di coadiuvare nella scelta, così da confrontare formati, posti disponibili e scenari d’uso. Parliamo del resto di una compagnia italiana rinomata su scala nazionale ed europea, attiva a Milano e dintorni, ma con un raggio d’azione esteso tanto al resto dello Stivale quanto del Vecchio Continente.

Vediamo dunque come orientarsi nella scelta del mezzo giusto quando si ha in programma un viaggio organizzato, uno spostamento come associazione sportiva o un trasferimento aziendale in hotel o in aeroporto.

I fattori che incidono sulla capienza del pullman

Il pullman andrebbe inteso non solo come un mezzo di trasporto, ma come un vero e proprio spazio da vivere durante lo spostamento. Per questo è importante che denoti una capienza adeguata e altrettanti optional degni di nota: sedili ergonomici, aree adeguate per la custodia dei bagagli, postazioni di ricarica dei device elettronici, ecc.

Il numero dei posti a sedere risulta determinato principalmente da tre elementi:

configurazione del mezzo;

dimensioni;

eventuale disposizione di servizi particolari.

Fattori che incidono in maniera importante non solo sul numero di persone ospitabili a bordo, ma sugli standard di comfort. È alla luce di questi aspetti che vengono catalogate le principali tipologie di autobus.

Le principali tipologie di autobus in relazione al numero di posti disponibili

Vediamo ora quali sono le categorie più comuni di pullman opzionate nel noleggio con conducente: una soluzione particolarmente ricercata in una città come Milano, dove non mancano eventi aziendali, sportivi e turistici. Come già accennato, le tipologie più comuni sono tre, vediamole nei dettagli.

Minibus

Si tratta di mezzi in grado di contenere un massimo di 30 posti. Si rivelano l’ideale per i piccoli gruppi, come quelli tipici di eventi aziendali dove è necessario disporre di navette dedicate, in occasione ad esempio di trasferimenti di breve durata.

La lunghezza è tra i 6 e gli 8 metri.

Pullman standard

Il numero massimo di posti ammonta in genere a 55. I pullman standard sono in genere opzionati per viaggi turistici, gruppi organizzati, gite scolastiche, eventi sportivi e simili.

La capienza è di livello medio, così come il comfort generale. La lunghezza è intorno ai 12 metri.

Pullman granturismo

Il top del top, potremmo dire, parlando di questa categoria di mezzi, sia per capienza (in genere non superiore ai 57 posti a sedere) sia di qualità per quanto concerne gli spazi interni e la stessa ergonomia dei sedili.

La lunghezza non supera in genere i 13,5 metri.

Non solo posti a sedere: come scegliere il mezzo giusto

Il parametro dei posti a sedere, come si può vedere dalla catalogazione analizzata in precedenza, non è sufficiente quando si valuta la scelta di un autobus a noleggio con conducente.

Questo perché la differenza tra pullman standard e pullman granturismo spesso è minima, in termini di capienza, ma è superiore sul piano del comfort. Non c’è un’opzione valida sempre: ogni evento presenta necessità e bisogni specifici. Per questo è importante poter contare sul supporto di un team qualificato nella selezione del mezzo più adatto.