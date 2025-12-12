Cultura e Società

Via ai lavori straordinari alla Scuola Primaria Buscaglia

Foto di CronacaMilano CronacaMilano6 minuti fa
1 minuto di lettura
Scuola Primaria Buscaglia

Il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato il progetto esecutivo e l’imminente avvio dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della Scuola Primaria Buscaglia, situata in via Paisiello, 6.

L’intervento, che ha un costo complessivo di progetto pari a 130mila euro, nasce dall’esigenza di risolvere i problemi derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana che interessano parte delle coperture. L’obiettivo principale è ripristinare la funzione di protezione dagli eventi atmosferici e, contestualmente, ottenere un sostanziale miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.

A tal fine, sarà eseguito il rifacimento completo della copertura e la sostituzione di una parete in vetrocemento sulla facciata nord con un nuovo serramento in alluminio e vetro ad elevate prestazioni termiche e di sicurezza.

Dal punto di vista energetico, l’intervento mira alla riduzione delle dispersioni termiche attraverso il miglioramento dello strato di isolamento delle coperture. Questo migliorerà il comfort termico per garantire un ambiente scolastico più confortevole per studenti e personale.

Il progetto è stato sviluppato in piena conformità con i Criteri Ambientali Minimi (CAM), utilizzando materiali e tecniche costruttive a basso impatto ambientale.

“L’investimento nella Scuola Buscaglia è la prova tangibile che la nostra priorità è la sicurezza dei nostri ragazzi e il futuro del nostro patrimonio. Grazie a questi lavori garantiamo un edificio strutturalmente più solido e, attraverso la riqualificazione energetica e l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi, ne eleviamo la sostenibilità a beneficio dell’intera comunità” così l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano6 minuti fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Politeatro di Milano Chiara Salvucci

Al Politeatro di Milano va in scena “Circe”

3 Novembre 2025 10:35

Elezione del nuovo Papa Jorge Bergoglio, l’inizio di un nuovo dialogo costruttivo, nella fedeltà alla chiamata di guida universale

14 Marzo 2013 14:56

GioiaPura, storia e successo della gioielleria italiana

9 Giugno 2020 14:49
Ordinanza chiusura ore notturne distributore automatico

Chiusura notturna per il distributore automatico di bevande e alimenti presente nel quartiere Crocetta

13 Febbraio 2025 13:52
Pulsante per tornare all'inizio