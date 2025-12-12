Via ai lavori straordinari alla Scuola Primaria Buscaglia

Il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato il progetto esecutivo e l’imminente avvio dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della Scuola Primaria Buscaglia, situata in via Paisiello, 6.

L’intervento, che ha un costo complessivo di progetto pari a 130mila euro, nasce dall’esigenza di risolvere i problemi derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana che interessano parte delle coperture. L’obiettivo principale è ripristinare la funzione di protezione dagli eventi atmosferici e, contestualmente, ottenere un sostanziale miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.

A tal fine, sarà eseguito il rifacimento completo della copertura e la sostituzione di una parete in vetrocemento sulla facciata nord con un nuovo serramento in alluminio e vetro ad elevate prestazioni termiche e di sicurezza.

Dal punto di vista energetico, l’intervento mira alla riduzione delle dispersioni termiche attraverso il miglioramento dello strato di isolamento delle coperture. Questo migliorerà il comfort termico per garantire un ambiente scolastico più confortevole per studenti e personale.

Il progetto è stato sviluppato in piena conformità con i Criteri Ambientali Minimi (CAM), utilizzando materiali e tecniche costruttive a basso impatto ambientale.

“L’investimento nella Scuola Buscaglia è la prova tangibile che la nostra priorità è la sicurezza dei nostri ragazzi e il futuro del nostro patrimonio. Grazie a questi lavori garantiamo un edificio strutturalmente più solido e, attraverso la riqualificazione energetica e l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi, ne eleviamo la sostenibilità a beneficio dell’intera comunità” così l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.