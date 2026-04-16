Cultura e Società

A luglio partirà il nuovo tour di Bon Jovi, metterà in luce un catalogo leggendario

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nuovo tour di Bon Jovi
Mark Seliger

Dopo una lunga assenza live, la band sale sul palco del Madison Square Garden a New York: un grande ritorno, che toccherà US, UK, Scozia e Irlanda.

Il catalogo discografico dei Bon Jovi rappresenta una delle carriere più durature nella storia della musica rock internazionale, che attraversa quattro decenni e vanta oltre 130 milioni di dischi venduti nel mondo.

Oggi più che mai, nell’era dello streaming, la musica della band americana dimostra una straordinaria capacità di rimanere centrale nelle abitudini di ascolto di diverse generazioni. Un repertorio evergreen, con molti classici ma anche brani poetici da riscoprire. Da Livin’ On A Prayer a It’s My Life, passando per Always, You Give Love A Bad

Name e Bed of Roses, il catalogo dei Bon Jovi continua a confermarsi uno dei più forti e riconoscibili.

Discograficamente si parte dall’esplosivo debutto negli anni ’80, con album come Bon Jovi (1984) e 7800° Fahrenheit (1985), fino al successo planetario di Slippery When Wet (1986) e New Jersey (1988). Negli anni successivi, i Bon Jovi hanno continuato a evolversi artisticamente, con lavori di grande impatto come Keep the Faith (1992), These Days (1995), Crush (2000) — che include il successo globale “It’s My Life” — e produzioni più recenti come Have a Nice Day (2005), The Circle (2009), 2020 (2020) e Forever (2024), l’ultimo album della band.

Sono molte le attività previste per far riscoprire il repertorio dei Bon Jovi. La prima in ordine di tempo è un’importante campagna di comunicazione in collaborazione con Virgin Radio, finalizzata alla promozione di un concorso che offrirà la possibilità di volare a New York e assistere al primo concerto del nuovo tour.

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