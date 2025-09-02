Olivia Dean ipnotizza tutti con il singolo “Man i need”

Milano, 2 settembre 2025. Presenza ammaliante e voce soul in grado di ipnotizzare chiunque. Dopo numerose nomination ai BRIT Awards e ai Mercury Prize, si presenta così Olivia Dean, nuova stella inglese pronta a brillare nella scena musicale internazionale.

Il suo singolo “Man I Need” sta scalando le classifiche: è attualmente al n.1 nella chart dei singoli su Spotify UK, alla #2 nella classifica singoli inglese e, infine, tra i brani più ascoltati al mondo su Spotify a livello globale.

Il singolo, che sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 12 settembre, è tratto dall’album di prossima uscita dell’artista, “The Art of Loving” (sulle piattaforme digitali e in edizione fisica in tutto il mondo dal 26 settembre).

“Man I Need” è un inno alla positività pura e semplice, una canzone coraggiosa d’amore con una sezione ritmica travolgente a fare da contraltare alla voce soul di Olivia. Il videoclip ufficiale è stato diretto da Jake Erland.

“Il brano parla dell’essere consapevoli di meritare amore e del fatto che non bisogna avere paura di chiedere di essere amati. È una canzone sfrontata, sexy e divertente, fatta per far muovere le persone!” – racconta l’artista.

L’album “The Art of Loving” racchiude anche i brani già usciti “Lady Lady” e “Nice to Each Other”.

Olivia ha appena concluso una serie di concerti sold-out in Nord America, promuovendo il nuovo materiale in arrivo e anche il suo disco di debutto, “Messy”, uscito nel 2023.

L’artista è pronta ora ad imbarcarsi nel suo più grande tour Europeo ad oggi che la porterà per la prima volta in Italia, con una data prodotta da Vivo Concerti prevista per il 22 maggio 2026 al Kozel Carroponte di Milano.

Olivia Dean

Nata da padre inglese e madre di origine giamaicana-guyanese, Olivia Dean è una delle voci più apprezzate degli ultimi anni nel neo-soul e nel pop. La sua musica è influenza da artisti come Carole King, Amy Winehouse e Lauryn Hill, sia quando crea delle ballate commuoventi e sognanti, sia quando forgia dei brani pop caldi e accoglienti. Classe 1999, Olivia è nata a Enfield e cresciuta a Walthamstow, cantando in un coro gospel fin da giovanissima, prima di frequentare la famosissima BRIT School.

Dopo una serie di EP pubblicati, il suo album di debutto “Messy” le ha permesso di affermarsi come astro nascente grazie anche al plauso della critica. Nel 2023 ha ricevuto i complimenti anche da Sir Elton John durante il Festival Glastonbury, dove entrambi si sono esibiti. L’album è stato candidato ai Mercury Prize e a 3 BRIT Awards. Ad inizio 2025 è il suo singolo “It Isn’t Perfect But It Might Be” a fare da colonna sonora portante della pellicola “Bridget Jones – Un amore di ragazzo” con Renée Zellweger.

“(L’ultimo periodo) è stato meravigliosamente travolgente sotto molti aspetti. Ho fatto tutto quello che ho sempre voluto fare dal punto di vista professionale. Mi sento così soddisfatta e orgogliosa di me stessa” – ha commentato Olivia, che si è esibita in venue prestigiose come il Montreux Jazz Festival, The Roundhouse o la Somerset House a Londra.

Ora è tempo per l’album della consacrazione: il secondo disco “The Art of Loving” uscirà il 26 settembre ed è stato anticipato dai brani “Man I Need”, “Lady Lady” e “Nice to Each Other”, che stanno scalando le classifiche.

Si può affermare con certezza che la miscela singolare ma piena di sentimento della sua arte si è rivelata contagiosa, conquistando il cuore degli amanti di tutto il mondo. Nella sua musica c’è un tocco filosofico, sul bellissimo caos della vita e delle relazioni: uno studio e un abbraccio allo stesso tempo. E in questa nuova fase, di adattamento alla nuova normalità, data dalla fama e dal successo, e di nuovi sogni per sè stessa, la Dean si concentra ancora di più sull’amore in tutte le sue preziose sfumature.

“È l’unica cosa nella vita di cui non abbiamo fatti concreti né istruzione e guardiamo alla musica, al cinema, all’arte e agli altri per aiutarci a imparare. Stiamo cercando di mettere insieme la nostra piccola versione dell’Amore, di come dovremmo farlo, tutti insieme. Sono ossessionata dall’amore, ne sono affascinata. Ne sono pazza!”. “Sono davvero attratta dall’idea di mostrarmi vulnerabile nella musica e di mettere davvero tutto in chiaro. In particolare, per una canzone che ho scritto, ho dovuto sedermi con me stessa e chiedermi… è necessario?”, ride.

Ma al di là della sua catarsi personale, l’idea che le sue canzoni assumano una nuova vita come strumento emotivo per gli altri, aiutandoli a capire la vita proprio come lei, è al centro del motivo per cui Olivia fa quello che fa. “Penso che la risposta sia sempre che è necessario condividere. Perché ci sono canzoni super vulnerabili che mi salvano la vita quando mi sento così persa. E se non esistessero, cosa farei? Quindi devi farlo!”, conclude l’Artista.

Di recente Olivia Dean ha aperto alcuni dei concerti di Sam Fender, tra cui anche la data al London Stadium dello scorso 6 giugno, e si è esibita con Sabrina Carpenter al BST Hyde Park di Londra lo scorso 6 luglio. Olivia Dean e Sabrina Carpenter torneranno a esibirsi insieme a ottobre e a novembre 2025 in occasione di alcune date della pop star americana, fra cui 5 concerti sold out al Madison Square Garden di New York.