Cultura e Società

Il Comune ricorda le piccole vittime della tragedia di Albenga

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
313 minuto di lettura
Comune ricorda vittime tragedia di Albenga

Milano, 16 luglio 2026 – Un momento di raccoglimento per ricordare i bambini tragicamente scomparsi nella tragedia di Albenga. Questa mattina, a 79 anni dal naufragio della motobarca Annamaria, l’assessore allo Spazio pubblico e all’Edilizia scolastica Marco Mazzei ha deposto un cuscino di fiori da parte dell’Amministrazione davanti al memoriale eretto in loro ricordo all’interno del Cimitero Maggiore.

La drammatica vicenda si consumò nel pomeriggio del 16 luglio 1947, quando la motonave, diretta all’isola Gallinara, urtò un palo di ferro e iniziò a imbarcare acqua, inabissandosi a poche decine di metri dalla costa. A bordo dell’Annamaria si trovavano 84 bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, in gran parte milanesi orfani di guerra e ospiti della colonia della solidarietà nazionale di Loano.

Meno della metà di loro riuscì a raggiungere la riva o fu tratta in salvo. Altre 48 persone, di cui 44 fanciulli, ebbero un destino diverso e persero la vita nel tragico incidente.

Le drammatiche immagini delle piccole salme scossero profondamente la coscienza di Milano e dell’intero Paese. Al fine di tributare il solenne omaggio della cittadinanza, le esequie delle piccole vittime si svolsero in Duomo, alla presenza dell’allora sindaco Antonio Greppi, del Consiglio comunale e di una folla commossa.

“La memoria delle giovani vite spezzate ad Albenga è un dovere civile per la città di Milano e per chi la rappresenta – dichiara l’assessore Marco Mazzei –. Ricordare oggi, a 79 anni di distanza, questa immane tragedia significa rinnovare il nostro sentimento di vicinanza a chi fu colpito dalla tragedia in prima persona e tributare il nostro doveroso omaggio a chi si prodigò nei soccorsi. Custodire e trasmettere questa memoria storica è un impegno che ci investe collettivamente, consentendoci di rafforzare i valori di coesione e solidarietà su cui si fonda la nostra comunità”.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
313 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Raffaella Zago

Raffaella Zago: il suo “Love Letters” è un album di black music

12 Aprile 2024 14:00
Carta di Assisi dei Bambini

La “Carta di Assisi dei Bambini” diventa un racconto animato

20 Aprile 2026 11:00
Carta d’identità CIE

Accesso semplice ai servizi della Pubblica Amministrazione: nuovo appuntamento per l’uso della CIE

10 Novembre 2025 13:30
Tumulazione ceneri animali di affezione

Proprietari e animali domestici sepolti insieme

3 Gennaio 2025 15:05
Pulsante per tornare all'inizio