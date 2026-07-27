Il Comune di Cinisello Balsamo ha pubblicato il bando pubblico per l’affidamento in concessione della gestione del chiosco-bar e della relativa area di pertinenza all’interno dell’Area Feste del Parco di Villa Ghirlanda Silva.

La concessione riguarda un chiosco-bar di circa 25 metri quadrati, con un’area esterna di circa 150 metri quadrati destinata al posizionamento di tavolini e sedie, situata in prossimità dell’ingresso del parco. La durata della concessione è fissata in sei anni, con possibilità di rinnovo, non automatico, per ulteriori sei anni.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare uno degli spazi verdi della città, garantendo un servizio di ristoro stabile a supporto delle numerose attività che si svolgono nell’Area Feste e nel parco, punto di riferimento per eventi culturali, manifestazioni, iniziative ricreative e momenti di aggregazione.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico dettagliato relativo alla gestione del chiosco-bar e ai servizi proposti, oltre all’offerta economica. La commissione valuterà le candidature sulla base della qualità del progetto, delle modalità organizzative, dei servizi offerti e dell’esperienza e professionalità dei proponenti, con l’obiettivo di individuare la proposta più idonea a valorizzare il servizio e il contesto in cui sarà inserito.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 11 settembre 2026, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

“Con questo bando offriamo un’importante opportunità agli operatori e, allo stesso tempo, investiamo sulla qualità dei servizi rivolti ai cittadini e ai visitatori del Parco di Villa Ghirlanda – dichiara il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio –. Il chiosco-bar rappresenta un presidio capace di rendere ancora più accogliente e vivibile lo spazio verde di accesso al Parco di Villa Ghirlanda La sua presenza, in una posizione particolarmente visibile e strategica. sarà un valore aggiunto soprattutto durante gli eventi e le manifestazioni ospitate nell’Area Feste, contribuendo a migliorare e a valorizzare ulteriormente questo luogo di incontro, cultura e socialità”.