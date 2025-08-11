Cultura e Società

Aperto bando di concessione per due negozi e un ufficio

Milano, 11 agosto 2025 – Il Comune di Milano ha aperto un bando per la concessione d’uso di tre unità immobiliari, a destinazione commerciale e ad ufficio.

Il primo è un negozio di 32 metri quadri in via Marcona e può ospitare anche un bar o tavola fredda. Il secondo, di 61 metri quadri in via Ortica, è composto da due locali con cantina e non può essere destinato alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande. Il terzo spazio è un appartamento di 57 metri quadri in piazza Santo Stefano e può essere destinato ad ufficio.

Si tratta di tre spazi confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all’Amministrazione. Si trovano all’interno di condomini privati, sono liberi da affittanze e i canoni annuali posti a base d’asta sono rispettivamente di 7.200 euro, 6.725 euro e 17.313 euro. La durata della concessione sarà di 12 anni. Il bando per la presentazione delle offerte, pubblicato dalla direzione Demanio e Patrimonio, è aperto fino al 30 settembre. Possono partecipare persone fisiche, imprese ed enti.

