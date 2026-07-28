Rinnovati gli impianti al padiglione Gattile del Parco Rifugio, i lavori proseguono negli spazi del Canile

Milano, 28 luglio 2026 – Si è conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti al Parco Rifugio del Comune di Milano: gli interventi dedicati al gattile sono ufficialmente terminati, mentre il cantiere prosegue negli spazi del canile, dove le attività continueranno fino alla primavera del 2027.

I lavori al gattile hanno restituito a pieno regime una struttura di circa 350 mq composta da otto locali di accoglienza, spazi di servizio e aree esterne, completando il totale rifacimento degli impianti elettrici, del riscaldamento dei box e della rete idrica esterna.

Il progetto di riqualificazione, del valore complessivo di 2 milioni di euro, riguarda gli impianti dell’intero Parco Rifugio Canile e Gattile e in particolare: la modernizzazione degli impianti elettrici, fognari, di ventilazione e riscaldamento (sia della cascina in cui si trovano uffici e ambulatori, sia dei padiglioni per cani e gatti), oltre alla bonifica di fibre artificiali vetrose, all’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza e al potenziamento dell’illuminazione delle aree esterne che si estendono per oltre 35mila metri quadrati.

“Un progetto di manutenzione straordinaria per 2 milioni di euro che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso il Parco Rifugio canile e gattile, verso i suoi ospiti a quattro zampe e nei confronti di chi ogni giorno se ne occupa – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde con delega alla Tutela degli Animali Elena Grandi –. La presenza del cantiere comporta inevitabilmente qualche temporaneo disturbo per i cani ospitati e per gli operatori, che lavorano ogni giorno al loro fianco. Si tratta tuttavia di un disagio passeggero ma necessario, che sarà ampiamente ripagato al termine dei lavori: il Parco Rifugio diventerà così un ambiente non solo più bello e funzionale, ma soprattutto più sicuro per gli animali e per chi se ne prende cura”.

Il 15 luglio scorso il Comune di Milano ha inoltre pubblicato il bando per la ricerca di un nuovo gestore della struttura. La gara resterà fino al 3 settembre 2026. Per l’affidamento di questo importante ed essenziale servizio alla città, l’Amministrazione ha stanziato oltre 2,1 milioni di euro per tre anni, con un aumento della base d’asta del 34% rispetto alla precedente gara.