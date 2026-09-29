Milano, 29 settembre 2026 – Dal 15 al 18 ottobre debutta la prima edizione di Milano Teatro City, la nuova manifestazione promossa dal Comune di Milano – Cultura, Area Spettacolo in collaborazione con Fondazione Milano e AGIS Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura dedicata alla valorizzazione del sistema teatrale cittadino. Quattro giorni per scoprire e vivere il teatro in tutta la città, attraverso spettacoli, incontri, laboratori, visite guidate, performance e iniziative speciali. L’obiettivo è raccontare la ricchezza del sistema teatrale milanese, valorizzare il lavoro delle sue realtà e avvicinare nuovi pubblici ai luoghi, agli artisti e ai professionisti che lo animano.

Grandi produzioni e teatro di ricerca, spettacoli per le nuove generazioni, danza e performance, musical, festival, spazi indipendenti e nuovi formati compongono un programma articolato e aperto a pubblici diversi. Nella costruzione del palinsesto della manifestazione sono stati coinvolti 49 teatri che presenteranno 230 appuntamenti: 174 spettacoli, 10 incontri, 4 attività ludiche, 20 laboratori e 12 visite guidate gratuite, 9 performance itineranti e una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza.

“Milano Teatro City nasce con l’ambizione di raccontare, in un unico grande palcoscenico diffuso, la straordinaria vitalità del teatro milanese – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Vogliamo mettere in rete le tante realtà che ogni giorno animano la città, valorizzandone il lavoro e offrendo a cittadine e cittadini un’occasione per scoprire nuovi luoghi, linguaggi e compagnie. Sarà una festa del teatro aperta a tutte e tutti, capace di rafforzare il legame tra cultura, quartieri e comunità, che conferma Milano come una delle grandi capitali europee dello spettacolo dal vivo”.

La manifestazione promossa da Comune di Milano – Cultura, Area Spettacolo è affidata nella sua organizzazione e coordinamento a Fondazione Milano: “Siamo grati al Comune di Milano per averci chiamato a realizzare, insieme ad AGIS Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura, la prima edizione di Milano Teatro City”, dichiara Matteo Bartolomeo, Presidente di Fondazione Milano.

“Il nostro coinvolgimento si concentra sul supporto organizzativo e sul coordinamento dell’iniziativa, ma portiamo anche un contributo artistico e valoriale forte attraverso gli interventi urbani diffusi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Gli spazi pubblici dei nove municipi cittadini saranno animati da performance itineranti e popolari, ispirate alla tradizione dei cantastorie. Non si tratterà di un semplice esercizio di stile, ma del racconto coinvolgente di ciò che ha rappresentato il teatro pubblico milanese nel dopoguerra: un luogo di democrazia, confronto e lettura critica della realtà. È un’iniziativa che incarna perfettamente l’anima e la funzione del teatro, allontanandolo da ogni logica di narcisismo per restituirgli la sua vocazione originaria di partecipazione dialettica alla vita del Paese. Questa è la vera essenza delle Scuole Civiche: svolgere un ruolo autenticamente civile e sociale”.

Il Presidente di AGIS lombarda Domenico Dinoia sottolinea: “Milano Teatro City è una preziosa occasione per il sistema teatrale milanese di dimostrare l’eccezionalità di una rete che quotidianamente opera sul territorio cittadino generando un effetto moltiplicatore, unico nel panorama nazionale. Da anni le principali ricerche di settore confermano il primato della città sia per offerta culturale sia per consumo, in particolare teatrale. Questa maratona pone Milano, con tutti i suoi teatri, i suoi spazi, le sue proposte artistiche, al centro di una riflessione sul ruolo delle imprese di spettacolo nel rapporto con il tessuto civile e sociale in cui operano. Come AGIS siamo felici di essere parte di questa iniziativa e ringraziamo l’Assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, che ha fortemente voluto un grande appuntamento dedicato al teatro, la Direzione Spettacolo e Fondazione Milano per il coordinamento generale, e tutte le imprese associate che hanno aderito con entusiasmo, consentendo la costruzione di un ricco palinsesto”.

La manifestazione si apre giovedì 15 ottobre a Palazzo Reale con la tavola rotonda “Sistema Milano: l’eccezione o la regola?”. Un momento di riflessione e confronto dedicato al futuro del sistema teatrale milanese e alla definizione di proposte per la valorizzazione e la tutela delle attività e delle sale teatrali, che coinvolgerà teatri, istituzioni e diversi soggetti del settore e sarà aperto a operatori culturali, studiosi e pubblico.

Fino al 18 ottobre sarà possibile scegliere tra una molteplicità di proposte, diverse delle quali gratuite o con prezzo del biglietto accessibile: dal musical alla stand-up comedy, dalla grande prosa alla drammaturgia contemporanea, dalla danza alle marionette; si potranno vivere esperienze sensoriali in VR e abitare installazioni, partecipare a performance, camminate e laboratori, assistere a commedie brillanti o serate di poesia, curiosare dietro le quinte e scoprire i segreti del palcoscenico.

Milano Teatro City si presenta come una mappa del sistema teatrale cittadino: non soltanto una rappresentazione geografica, ma un censimento di oltre 60 spazi tra teatri e spazi teatrali cittadini, un’occasione per migliorare la conoscenza e l’accessibilità dei luoghi, nonché un’occasione per entrare nelle relazioni che lo compongono e nelle trasformazioni che lo attraversano. Un percorso attraverso la città che cambia, le funzioni che il teatro assume nei confronti del territorio, la pluralità dei linguaggi e delle forme che contribuiscono a costruire un sistema articolato e differenziato.

In questa prospettiva è esemplare la performance itinerante La città del Teatro: per ritrovare il mondo che vive a cura della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, ideata appositamente per gli spazi pubblici dei nove Municipi della città. Nove giovani interpreti accompagneranno il pubblico in un racconto coinvolgente sulla storia del teatro di Milano, alternando narrazione, musica dal vivo e teatro fisico per raccontare a un pubblico ampio e trasversale il ruolo culturale e sociale del teatro a Milano.