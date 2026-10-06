06 ottobre 2026 – Il Comune di Cinisello Balsamo ottiene un nuovo finanziamento da Regione Lombardia per le politiche giovanili, nell’ambito del programma La Lombardia è dei Giovani.

Il progetto si chiama Cini Genera – I giovani diventano rete. I giovani diventano protagonisti, promosso dal Comune, in qualità di capofila. La proposta, che si svilupperà da novembre 2026 a ottobre 2027, nasce dalla volontà di consolidare e mettere a sistema le esperienze realizzate negli ultimi anni a favore delle nuove generazioni, con Il Centro culturale Il Pertini quale principale luogo di riferimento per le politiche giovanili.

Le attività si articoleranno in tre ambiti: Generare Opportunità, Generare Competenze e Generare Comunità, con azioni dedicate all’orientamento e al lavoro, alle competenze digitali e creative, alla partecipazione e alla socialità. La nostra Amministrazione continua così a valorizzare e sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro sviluppo personale e professionale. Tra le iniziative previste figurano la nuova edizione della Job Week, il Maker Lab/Laboratorio creativo, le attività dell’Area GZ, la Pertini Radio/Tv Web, il Pertini Summer Fest e le attività dell’Osservatorio Giovani.

Cini Genera coinvolgerà complessivamente circa 600 giovani tra i 15 e i 34 anni, con particolare attenzione anche a NEET, giovani in cerca di lavoro, studenti e ragazzi in situazioni di fragilità.

A fianco del Comune saranno impegnati Fondazione Mazzini ETS e Associazione Culturale Cacio & Filo, partner con competenze complementari: dalla formazione e orientamento alla facilitazione digitale e allo sviluppo di competenze tecnico-creative, fino all’animazione giovanile, alla partecipazione e alla peer education.

Il nuovo finanziamento rappresenta inoltre la continuità di un percorso che negli anni ha permesso di trasformare progettualità finanziate in esperienze stabili e riconoscibili del territorio, rafforzando Il Pertini come hub territoriale per le politiche giovanili.

“Questo nuovo finanziamento conferma la qualità del lavoro che stiamo portando avanti da anni a favore dei giovani. Investire sulle giovani generazioni significa investire sul futuro della città, creando opportunità concrete di crescita, formazione, partecipazione e inclusione. Inoltre rafforziamo ulteriormente il ruolo del Pertini come luogo capace di mettere in relazione persone, idee e competenze, contribuendo alla costruzione di una comunità più coesa e dinamica”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Cini Genera rappresenta un’evoluzione importante del percorso che abbiamo costruito in questi anni insieme ai nostri partner. Attraverso attività che spaziano dall’orientamento al lavoro alle competenze digitali e creative, fino ai percorsi di partecipazione e socialità, intendiamo valorizzare e sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro sviluppo personale e professionale. E Il Pertini si conferma laboratorio permanente di innovazione culturale e sociale”. Ha aggiunto l’assessore alle Politiche Giovanili Daniela Maggi.