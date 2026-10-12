Da ottobre il Passo carrabile si richiede online
A Cinisello Balsamo dal 15 ottobre 2026 è possibile richiedere il rinnovo (oltre che il rilascio ex novo) dei passi carrabili, attraverso la nuova procedura online su portale dedicato, che diventerà unica come per le occupazioni di suolo pubblico.
La procedura telematica consente così di inviare direttamente la domanda al competente Ufficio Polizia Stradale della Polizia Locale, che provvederà a emettere il titolo, sia in caso di prima richiesta che di rinnovo.
A tal riguardo si ricorda che, secondo il Codice della strada, l’autorizzazione ha una validità di 29 anni dalla data di rilascio, e pertanto, il 31 dicembre 2026 scadranno quelle recanti il numero da 101 a 974, rilasciate nel 1997.
Da giugno 2027, poi, al 31 dicembre 2027, scadranno le autorizzazioni dal n. 975 al n. 3653, rilasciate nel 1998.
Il rinnovo nei tempi indicati evita il rischio di non avere più titolo all’accesso su strada, di una sanzione da € 173,00 oltre alla chiusura del passo carrabile stesso.
Sul sito del Comune la pagina dedicata per accedere alla procedura.