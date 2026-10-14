14 ottobre 2026 – A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Cinisello Balsamo rende omaggio alla giornalista e scrittrice fiorentina che ha lasciato un segno profondo nella storia del giornalismo internazionale e della letteratura del Novecento. Dopo l’intitolazione alla sua memoria della piazza a scavalco dell’autostrada A4 che collega viale Friuli a via Matteotti, la città le dedica un nuovo momento di approfondimento e riflessione.

Giovedì 22 ottobre, alle ore 18.00, nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva, si terrà l’incontro dal titolo “Oriana Fallaci – Testimone del Novecento”, un’occasione per ripercorrere la vita, il pensiero e l’eredità culturale di una figura che ha attraversato da protagonista alcuni dei passaggi più significativi della storia contemporanea. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Ghilardi. Interverrà quindi Vittorio Feltri, giornalista e direttore editoriale de Il Giornale, legato a Fallaci da una profonda amicizia nata negli anni Ottanta quando entrambi lavoravano al Corriere della Sera. Un rapporto personale che ebbe un momento particolarmente significativo nel giugno del 2006, quando, poco prima della sua scomparsa, la scrittrice fu ospite nella casa milanese di Feltri.

Seguirà l’intervento di Edoardo Perazzi, giornalista e nipote di Oriana Fallaci, custode della sua memoria e del suo archivio, che offrirà uno sguardo personale sulla scrittrice attraverso i ricordi familiari.

A raccontare la figura di Fallaci attraverso il linguaggio delle immagini sarà Maria Vittoria Baravelli, che ha dedicato diversi studi, progetti e mostre alla giornalista e scrittrice insieme a Edoardo Perazzi.

A concludere l’appuntamento sarà Davide Rondoni, poeta e scrittore, con un intervento di carattere artistico.

A moderare l’incontro Fabio Rubini, vice caposervizio di Libero.

“Con questo incontro Cinisello Balsamo rende omaggio a una donna che ha fatto della libertà di pensiero e del coraggio di esprimere le proprie idee i tratti distintivi del suo percorso umano e professionale. Oriana Fallaci è stata una protagonista del suo tempo, capace di affrontare con determinazione anche le questioni più controverse. Ricordarla oggi significa riscoprirne la complessità e il lascito culturale, ma anche riflettere sul valore della libertà di espressione, del confronto e della capacità di sostenere le proprie convinzioni”, dichiara il sindaco Giacomo Ghilardi.