Milano, 26 novembre 2026 – Invecchiare in buona salute significa prendersi cura non soltanto del corpo, ma anche delle relazioni e del benessere psicologico. È questa la visione alla base del Piano Anchise, promosso da ATS Città Metropolitana di Milano per favorire l’invecchiamento attivo e costruire una rete di interventi coordinati sul territorio. Il Piano prende il suo nome dall’epica classica: Anchise, infatti, è il padre di Enea, protagonista dell’Eneide di Virgilio.

La scelta del nome intende richiamare il valore del rapporto intergenerazionale, uno degli elementi qualificanti del piano, evidenziando come il dialogo e la collaborazione tra età diverse possano rappresentare un’opportunità di arricchimento reciproco.

Il riferimento all’Eneide è, in questo senso, particolarmente evocativo: Enea, con la propria forza fisica, porta sulle spalle il padre Anchise per metterlo in salvo durante la fuga da Troia; a sua volta, Anchise trasmette il proprio patrimonio di esperienza e saggezza. Un’immagine che sintetizza efficacemente uno scambio fondato sulla complementarità e sul contributo che ciascuna generazione può offrire all’altra.

«Il Piano Anchise nasce da un’ambizione precisa – spiega Federica Rolli, Direttrice Socio Sanitaria di ATS Milano – costruire sul territorio un sistema di relazioni e di progetti coordinati, per accompagnare le persone verso un invecchiamento attivo. Non un singolo intervento, ma un impegno condiviso, rivolto in particolare agli over 65 e a tutta la comunità che li circonda. Una visione di salute che non si ferma al benessere fisico, ma riguarda anche la dimensione relazionale e psicologica di ciascuno. Al centro, sempre, le persone e le loro storie».

Il Piano, avviato nell’aprile 2025 con conclusione prevista nell’aprile 2027, nasce dall’attuazione della DGR Lombardia 2168/2024 che ha previsto un finanziamento pubblico di 1.015.665 euro. A queste risorse, si aggiungono circa 279.250,96 euro di cofinanziamento degli enti coinvolti, attraverso la valorizzazione del personale volontario. La coprogettazione ha permesso di mettere in rete circa 70 partner, tra enti del Terzo settore, istituzioni pubbliche e realtà territoriali, con circa 120 persone impegnate nelle attività.

“Anchise” si articola in sei aree: Milano città e i territori corrispondenti alle cinque ASST della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi. Ogni area è coordinata da un capofila e da una rete di partner che ha costruito interventi specifici per rispondere ai bisogni locali, nell’ambito di una strategia condivisa da ATS.

Le iniziative spaziano dai gruppi di cammino e dall’attività fisica adattata alle occasioni di socialità, dal supporto psicologico alla promozione di una sana alimentazione. Non mancano le azioni per contrastare il divario digitale, valorizzare la memoria degli anziani e aprire le RSA al territorio e le collaborazioni con i Centri per la Famiglia.

Al centro c’è la prevenzione dell’isolamento sociale, una condizione che può incidere sul benessere e sull’accesso alle cure. Nel primo anno di attività, circa 4.000 anziani sono stati raggiunti dalle iniziative e circa 1900 persone sono state coinvolte nella rilevazione sul rischio di isolamento sociale, per valutarne l’evoluzione nel tempo.

Il Piano Anchise promuove così un cambio di prospettiva: le persone anziane non sono soltanto destinatarie di servizi, ma protagoniste e attivatrici di comunità. L’obiettivo è rafforzare i legami, favorire la partecipazione e trasformare l’invecchiamento attivo in un investimento sul benessere dell’intera collettività.

«Nel nostro territorio – spiega Mirco Fagioli, Dirigente psicologo di ATS Milano e responsabile del Piano Anchise – quasi una persona su quattro ha più di 65 anni e, tra dieci-quindici anni, sarà una su tre. Non guardiamo a questo cambiamento come a un problema da risolvere, ma come a una risorsa per l’intera comunità. Le persone anziane non sono soltanto destinatarie di servizi: sono protagoniste della vita dei territori, e investire sul loro benessere significa investire sul benessere di tutti. Vogliamo che ogni persona possa arrivare a questa fase della vita nelle migliori condizioni possibili di salute e di relazioni».

Anchise ha già ricevuto due riconoscimenti importanti: il primo lo scorso 25 ottobre ad Asti, durante l’evento “LONGEV-Italia, laboratorio del buon vivere” come miglior progetto capace di promuovere una vita autonoma, attiva e di qualità per le persone anziane; il secondo, invece, il 3 novembre, come “Best Oral Presentation” nell’area “Prevenire, promuovere, generare salute”, al convegno “Best Practices Socio-Sanitarie in Regione Lombardia: misurare per innovare – II Edizione” che si è svolto presso l’Università LIUC Business School di Castellanza (VA).