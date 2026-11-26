Non sarà premiato il prodotto migliore ma il modo migliore di raccontarlo: è questo il principio alla base degli Artigiano in Fiera Stand Awards, che riconosce allo stand un ruolo centrale nell’esperienza di visita attraverso l’allestimento, lo storytelling e l’identità del brand. Nasce da questa visione la nuova iniziativa promossa da Artigiano in Fiera 2026, con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e Fondazione Artigiano in Fiera ETS. L’obiettivo è valorizzare le imprese artigiane che si impegnano a esprimere sempre meglio il valore del proprio lavoro.

Sedici i riconoscimenti previsti, con sette premi principali attribuiti da una Giuria d’Onore, e il Premio del Pubblico che vedrà i visitatori protagonisti, chiamati a votare online durante la manifestazione “lo stand più bello”. A questi si affiancano otto menzioni speciali, attribuite direttamente da una Commissione Tecnica.

La proclamazione e la cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terranno venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 12.00, presso l’Area della Calabria nel Padiglione 6.

«Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una dimensione sempre più importante dell’artigianato contemporaneo: la capacità di raccontarsi. Lo stand non è soltanto uno spazio espositivo, ma il luogo in cui un’impresa incontra il pubblico nel miglior modo possibile, esprimendo la propria identità e trasmettendo il valore del proprio lavoro», commenta Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa.

La Giuria d’Onore presieduta da Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, riunirà autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del settore fieristico, del mondo imprenditoriale, del design e della comunicazione: Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico Regione Lombardia, Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano S.p.A., Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Cristina Baroni, Presidente del Comitato direttivo di Artigiano in Fiera, Enrica Baccini, Direttore Centro Studi di Fondazione Fiera Milano, Raffaello Napoleone, consigliere delegato per le relazioni internazionali e istituzionali di Pitti Immagine e Aldo Cingolani, Presidente e CEO di Bertone Design Group. La Giuria d’Onore assegnerà sette premi principali: “Grand Prix”, “Evoluzione espositiva” e i riconoscimenti di categoria: “Moda, Tessile e Accessori”, “Gioiello e Oggetto Prezioso”, “Casa, Arredo e Design Artigiano”, “Cosmesi, Bellezza e Cura della Persona”, “Enogastronomia”.

I giovani dell’Accademia di Fondazione Fiera Milano cureranno la prima selezione. Visiteranno gli stand per individuare quelli che meglio esprimono l’identità di ciascuna impresa. Osserveranno come sono presentati i prodotti, che cosa l’allestimento racconta delle loro origini e come l’artigiano accoglie chi si ferma al suo stand.

Il Premio del Pubblico si decide tra gli stand: dal 5 al 10 dicembre ogni visitatore potrà votare lo ‘stand più bello’ tra tutti quelli in fiera. A guidare la scelta sarà l’esperienza di ciascuno: c’è chi ricorderà un artigiano che si è preso il tempo di spiegare una lavorazione e chi un allestimento che gli ha fatto scoprire un materiale mai visto prima. Per votare basta visualizzare il pass gratuito personale, accedere alla sezione dedicata, cercare lo stand per nome dell’insegna, per prodotto o territorio e confermare la scelta. Ogni visitatore può esprimere un solo voto fino a giovedì 10 dicembre alle ore 16.00. Anche lo stand più votato dal pubblico riceverà il Premio venerdì 11 dicembre alle 12, durante la cerimonia nell’Area Calabria del Padiglione 6.

Infine, una Commissione Tecnica composta da rappresentanti delle confederazioni dell’artigianato attribuirà otto menzioni speciali. Tre sono dedicate a Next Generation, Impresa Femminile e Continuità. Le altre cinque premieranno un Ambasciatore dell’Eccellenza espositiva in ciascuna delle cinque aree geografiche: Italia, Europa, Africa, Asia e Americhe.