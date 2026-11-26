Oggi 26 novembre, venticinque giovani studentesse di fisica, vincitrici della quarta edizione del concorso “Più donne nella fisica” promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sono state premiate nel corso di una cerimonia alla presenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’INFN.

Le vincitrici, provenienti da tutta Italia, hanno ricevuto ciascuna una borsa di studio del valore di 1.500 euro pensata come riconoscimento per i risultati dei loro studi e come un’opportunità nel proseguimento del loro percorso nella ricerca nei diversi ambiti della fisica: subnucleare, astroparticellare, nucleare e teorica, oltre che nella ricerca tecnologica interdisciplinare e nella fisica degli acceleratori.

Istituito nel 2022, il concorso si inserisce nell’ambito del progetto INFN “Più donne nella fisica”, nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere la presenza femminile negli studi e nella ricerca in fisica. L’iniziativa punta a valorizzare il talento delle giovani studentesse, favorendo il dialogo e la collaborazione tra università, istituti di ricerca e mondo dell’industria, e contribuendo così a ridurre il divario di genere nel settore scientifico.

L’iniziativa prosegue anche quest’anno con la quinta edizione del concorso. È già online il bando , rivolto alle studentesse iscritte a un corso di laurea magistrale in Fisica o in Scienze dell’universo per l’anno accademico 2026/2027. Le candidature potranno essere presentate entro il 1° febbraio 2027.

Che cosa spinge una giovane donna a scegliere la fisica? Quali sono le motivazioni e le aspettative che accompagnano questa scelta? Lo abbiamo chiesto alle venticinque vincitrici. Ecco una sintesi delle loro testimonianze.

Le vincitrici interessate alla fisica subnucleare

Di Vincenzo Martina – Università degli Studi di Pisa

“Fin da piccola sono stata affascinata dall’idea di esplorare la struttura nascosta del mondo in cui viviamo. Ad oggi, mi sento già molto fortunata ad aver trovato un campo che mi interessa così tanto e spero di poter continuare a percorrere questa strada.”

Gulia Chiara – Sapienza Università di Roma e Scuola Superiore di Studi Avanzati

“Durante il liceo, sono venuti nella mia scuola alcuni ricercatori del CERN e Fermilab a parlarci dei grandi problemi aperti e delle ultime scoperte. In quell’occasione ho capito che non mi bastava più ascoltare i racconti di chi faceva ricerca, ma volevo saperne di più. Il mio obiettivo è contribuire alla ricerca di nuova fisica oltre il Modello Standard.”

Iacob Laura Francesca – Università degli Studi di Perugia

“Durante le medie ho seguito lezioni tenute da un ricercatore dell’INFN. Mentre lo ascoltavo, mi infastidiva non comprendere perché la realtà fosse così bizzarra. Così ho scelto di studiare fisica. Per il mio futuro mi auguro di affrontare questo percorso con serenità, ricordando i sacrifici ma soprattutto la passione che mi ha portato fino a qui.”

Salomone Giorgia – Sapienza Università di Roma

“A spingermi a studiare Fisica è stato il desiderio di uscire dalla mia zona di comfort: il modo di ragionare scientifico ti costringe ad approfondire sempre le cause e gli effetti di ogni evento. Mi auguro di continuare a trovare ambienti stimolanti, imparare sempre di più e interfacciarmi con ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo.”

Zammitti Eleonora – Università degli Studi di Genova

“Sono sempre stata una persona curiosa e la voglia di cercare risposte a domande come “da cosa è composto l’universo?” mi ha portato a scegliere Fisica. In futuro mi immagino a lavorare in un grande laboratorio di ricerca, collaborando con ricercatori e ricercatrici provenienti da tutto il mondo.”

Le vincitrici interessate alla fisica astroparticellare

Bianchi Elisa – Università degli Studi di Milano Bicocca

“Sono stata appassionata di fisica fin da quando ero bambina, affascinata da tutte le domande che nascevano da ogni nuova risposta. La mia speranza per i prossimi anni è di proseguire gli studi con un dottorato in astrofisica delle alte energie.”

Gentili Irene – Università degli Studi di Trento

“Fin dai primi anni delle scuole superiori mi sono appassionata allo studio dei fenomeni riguardanti l’Universo e alle tante domande a cui la fisica non ha ancora trovato risposta. Mi auguro di poter proseguire il mio percorso nella ricerca tramite il dottorato, dedicandomi in particolare alla fisica delle particelle.

Iannotta Noemi – Università degli Studi di Napoli Federico II

“Studiare fisica è il mio personale tentativo di placare l’inesauribile sete di conoscenza. Nel futuro immediato, mi metterò alla prova con la mia tesi magistrale sulla fisica del neutrino, svolta in collaborazione con l’Asia Pacific Center for Theoretical Physics di Pohang.”

Moscarello Ilaria – Sapienza Università di Roma

“Il mio interesse per la fisica è nato grazie alla mia professoressa del liceo, che mi ha trasmesso la sua curiosità e passione. Mi piacerebbe proseguire il mio percorso con un dottorato di ricerca nell’ambito dell’ottica e della metrologia quantistica applicate ai rivelatori di onde gravitazionali.”

Plazzotta Angelica – Università degli Studi di Padova

“Fin da piccola sono sempre stata curiosa di scoprire come funziona il mondo che ci circonda. La mia aspirazione è mettere passione in ciò che faccio, dare un contributo significativo alla ricerca e, soprattutto, poter un giorno ispirare giovani studenti, proprio come i miei professori hanno fatto con me.”

Le vincitrici interessate alla fisica nucleare

Del Canto Matide Sofia – Università degli Studi di Pavia

“La mia passione per la Fisica è nata da piccola, quando sognavo di diventare astronauta ed esploravo le leggi dell’universo al Festival della Scienza di Genova. Il mio obiettivo è trasformare questa passione in una professione, lavorando in un grande centro di ricerca.”

Figuera Martina – Università degli Studi di Catania

“Ciò che più mi affascina è la possibilità di confrontarmi con problemi complessi, analizzarli con spirito critico e trovare una soluzione. Per il futuro mi auguro di poter proseguire con entusiasmo il mio percorso accademico, affrontando un dottorato di ricerca nell’ambito della fisica nucleare.”

Milanesi Anna – Università degli Studi di Milano

“Mi ha sempre affascinata la possibilità di andare oltre ciò che osserviamo, cercando di comprendere i meccanismi e le leggi che regolano il mondo. Per il mio futuro, mi auguro di riuscire a mantenere viva la passione e l’entusiasmo che provo oggi e proseguire il mio percorso con un dottorato.”

Pollini Caterina – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

“Studiare fisica mi permette di trasformare la curiosità in conoscenza e aprire orizzonti sempre nuovi. Mi auguro di poter proseguire il mio percorso nella fisica nucleare applicata alla medicina, un interesse maturato durante gli studi e la tesi sull’esperimento FOOT.”

Ruggiero Elisa – Università degli Studi di Catania

“Trovo affascinante come la Fisica riesca a descrivere i meccanismi che regolano l’universo e la materia attraverso l’eleganza di una formula matematica. Per il mio futuro mi auguro di proseguire gli studi nel campo della Fisica Nucleare e di contribuire ad aggiungere un altro piccolo tassello al grande puzzle dell’universo.”

Le vincitrici interessate alla fisica teorica

Atzeni Sofia – Sapienza School for Advanced Studies (SSAS)

“A motivare il mio percorso di studi in fisica è stata soprattutto la sfida che la ricerca comporta. Per il mio futuro mi auguro di intraprendere un dottorato di ricerca in ambito cosmologico e di sfruttare le opportunità di collaborazione internazionale che questa esperienza offre.”

Barile Lorena – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

“La mia passione per questa disciplina nasce dal fatto che mi ha insegnato non solo a rispondere alle domande, ma anche a pormele. Mi auguro di proseguire nello studio della fisica e contribuire alla ricerca, senza mai perdere la curiosità che mi ha spinta a iniziare questo percorso.”

Marchesi Anna – Università degli Studi di Trieste

“Mi ha sempre affascinato la possibilità di descrivere il mondo attraverso la matematica. Mi auguro di concludere al meglio la laurea magistrale e proseguire con un dottorato in fisica teorica. In primavera svolgerò un tirocinio di ricerca in Svezia, un’occasione per crescere professionalmente e confrontarmi con un contesto scientifico internazionale.”

Mazza Marta – Università della Calabria

“La bellezza della fisica risiede nella consapevolezza di far parte di qualcosa di molto più grande di noi, ed è il fascino dell’ignoto a spingermi ogni giorno a continuare. Aspiro a un futuro nel mondo accademico, a partire da un dottorato nell’ambito della fisica fenomenologica delle interazioni fondamentali.”

Spagnolli Lara – Università degli Studi di Pavia

“Quello che mi ha sempre affascinato della fisica è la capacità di descrivere l’universo attraverso formule semplici capaci di catturare la complessità della natura. Mi auguro di intraprendere un percorso nella ricerca o nell’insegnamento, contribuendo allo sviluppo di nuove teorie sull’interazione forte o alla diffusione della conoscenza scientifica.”

Le vincitrici interessate alle Ricerche Tecnologiche, Interdisciplinari e alla Fisica degli Acceleratori

Avitabile Giorgia – Sapienza Università di Roma

“Ciò che mi ha spinto a studiare Fisica è la volontà di applicare un approccio rigoroso e matematico allo studio dei sistemi biologici. Mi auguro di proseguire il mio percorso nella ricerca in ambito medico e contribuire concretamente a progressi significativi nello studio e nella cura dei tumori.”

Barbieri Marta – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Da sempre mi affascina la Fisica, perché mi consente di indagare i fenomeni, affrontandone la complessità con dedizione, spirito critico e rigore scientifico. Il mio obiettivo è contribuire al progresso della Fisica della Materia, promuovendo applicazioni a beneficio della qualità della vita e sicurezza di lavoratori e pazienti.”

Catanzaro Arianna – Università degli Studi di Catania

“Ho scelto di studiare fisica perché mi affascina cercare di capire cosa si nasconde dietro i fenomeni quotidiani e scoprire collegamenti tra fenomeni apparentemente lontani. Mi piacerebbe proseguire nell’ambito della fisica medica, applicando le mie conoscenze in un campo che ha un impatto concreto sulla vita delle persone.”

Di Guida Marika – Università degli Studi di Napoli Federico II

“Fin da piccola ho avuto il desiderio di capire come funzionassero le cose. Studiare Fisica mi permette di soddisfare questa curiosità e guardare il mondo con occhi diversi. Per il futuro mi auguro di continuare a pormi sempre nuove domande e collaborare a progetti che mi permettano di crescere come ricercatrice e come persona.”

Tamburo Sara – Università degli Studi di Roma Tor Vergata

“Mi sono appassionata alla fisica alle superiori, perché mi permetteva di capire meglio il mondo intorno a me. Più imparavo, più nascevano nuove domande e cresceva la voglia di continuare a studiarla. Mi auguro di trovare la mia strada nella ricerca, lavorando su temi che mi appassionino e con persone da cui imparare”