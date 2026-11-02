Iniziato il restauro conservativo del pozzo del Broletto

Milano, 2 novembre 2026 – Un nuovo intervento per tutelare il patrimonio storico e architettonico della città. Questa mattina, in piazza dei Mercanti, ha preso il via il cantiere per il restauro conservativo del pozzo del Broletto, il manufatto posizionato a lato del Palazzo della Ragione – verso la Loggia degli Osii – che da cinque secoli contribuisce a definire il panorama urbano del centro storico.

Il progetto prevede lo svolgimento di interventi manutentivi a tutto tondo, che adotteranno lo stesso approccio conservativo impiegato nel corso dell’ultimo restauro del 2004 e che saranno eseguiti sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Nello specifico, i lavori prevedono innanzitutto lo svolgimento di indagini diagnostiche strutturali tramite ispezioni con georadar. Terminati i rilievi finalizzati a verificare la stabilità del manufatto, prenderanno il via gli interventi conservativi di carattere estetico, che comprenderanno puliture, stuccature e trattamenti protettivi sui diversi materiali che compongono l’opera.

I lavori, della durata stimata di circa un mese, saranno realizzati grazie al supporto di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, che in occasione della Milano Beauty Week 2025 ha donato al Comune di Milano il progetto di cura e abbellimento dello storico pozzo cittadino, del valore di 37mila euro.

“Il restauro del pozzo del Broletto, in una delle piazze più belle della città, è un esempio virtuoso di collaborazione tra l’Amministrazione e il settore privato per la cura e la valorizzazione dell’ambiente urbano – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei –. La donazione di Cosmetica Italia, infatti, dimostra in maniera concreta come le realtà economiche e produttive possano offrire il proprio contributo per sostenere l’Amministrazione nella salvaguardia della bellezza della nostra città, tutelandone al tempo stesso la fruizione pubblica”.

“Il restauro del Pozzo del Broletto rappresenta per Cosmetica Italia un gesto concreto di cura verso un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità di Milano. Crediamo che la bellezza non sia soltanto qualcosa da ammirare, ma un valore da custodire e trasmettere alle generazioni future. In questo progetto prendono forma i principi che animano This is Bellezza – Say Hello to Italian Beauty, il movimento con cui valorizziamo l’identità e i tratti distintivi dell’industria cosmetica italiana: autenticità, artigianalità, innovazione e creatività si intrecciano al patrimonio culturale e territoriale del nostro Paese, dando vita a un connubio unico che contraddistingue l’intera filiera. Sostenere questo intervento significa contribuire concretamente alla tutela di un bene comune e promuovere una visione della bellezza capace di generare valore, creare connessioni e lasciare un’eredità positiva e duratura” dichiara Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche.