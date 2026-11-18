Milano, 18 novembre 2026 – La Fondazione Una Nessuna Centomila entra a far parte del Protocollo interistituzionale del Comune di Milano per il contrasto alla violenza maschile contro le donne. L’adesione è stata formalizzata questa mattina a Palazzo Marino con la sottoscrizione di un nuovo addendum, che amplia la rete territoriale che aveva sottoscritto il documento nel 2023 e rafforza la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione per promuovere attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Tra gli impegni della Fondazione Una Nessuna Centomila figurano la promozione di progetti educativi e culturali, campagne di sensibilizzazione e appuntamenti pubblici in collaborazione con la Rete Antiviolenza del Comune, attiva dal 2006. Sono previsti anche eventi artistici, spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche per contribuire al contrasto della violenza di genere e alla diffusione di una cultura fondata sull’equità e sul rispetto.

Accanto all’Assessorato al Welfare e Salute, capofila del protocollo, e alla Delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere, Elena Lattuada, l’intesa coinvolge anche gli Assessorati alla Cultura e all’Educazione. In questo quadro, la Direzione Cultura valorizzerà il ruolo di musei, teatri e biblioteche come luoghi di prevenzione e sensibilizzazione, promuovendo la conoscenza della Rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio anche attraverso la diffusione di materiali informativi multilingue. La Direzione Educazione contribuirà con attività dedicate alla promozione della parità e al rispetto delle differenze, attraverso momenti di informazione e confronto rivolti al personale dei servizi educativi e scolastici e la distribuzione di materiale informativo.

Sottoscritto nel novembre 2023, il protocollo interistituzionale riunisce Comune di Milano, Municipi, Centri Antiviolenza e Case Rifugio, magistratura, forze dell’ordine, sistema sociosanitario, università milanesi, la commissione per la protezione internazionale, il centro per uomini maltrattanti CIPM e il Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale del Comune di Milano con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento territoriale nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. L’impegno tra i sottoscrittori sarà rinnovato il 2 dicembre, nel corso di un incontro all’Acquario civico, alle ore 14.

“Il contrasto alla violenza di genere è una responsabilità collettiva che richiede un impegno condiviso, capace di coinvolgere tutti gli ambiti della vita cittadina – dichiarano la vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo e gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare) e Tommaso Sacchi (Cultura) –. La cultura e l’educazione hanno un ruolo fondamentale in questo percorso: possono contribuire a scardinare stereotipi, promuovere il rispetto delle differenze e costruire, soprattutto tra le giovani generazioni, una maggiore consapevolezza. Dopo l’ingresso, lo scorso anno, degli atenei milanesi, con l’adesione di Fondazione Una Nessuna Centomila rafforziamo un’alleanza tra istituzioni e società civile e valorizziamo musei, teatri, biblioteche e scuole come luoghi in cui alimentare una cultura della parità e del rispetto. È anche attraverso questo lavoro quotidiano, dentro e fuori dalle istituzioni, che possiamo contribuire a prevenire la violenza e contrastare le disuguaglianze”.

“L’addendum al Protocollo interistituzionale territoriale a contrasto della violenza di genere, sottoscritto oggi tra Comune di Milano e la Fondazione Una Nessuna Centomila, rappresenta un ulteriore e significativo passaggio per affermare il valore della libertà femminile contro qualsiasi forma di violenza maschile sul corpo delle donne – afferma Elena Lattuada, delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere –. Non solo un’alleanza importante, ma anche un passaggio culturale e artistico significativo, che dà forza al lavoro che da molti anni viene svolto dalla rete dei Centri Antiviolenza, coordinato dal Comune di Milano: gli impegni di lavoro che reciprocamente ci si è dati rappresentano un ulteriore ed importante passaggio, con forme e modalità condivise, per contrastare tutte le forme di violenza e discriminazioni nei confronti delle donne”.

“Siamo particolarmente felici che il Comune di Milano abbia scelto di assumere questa sfida attraverso un impegno che coinvolge trasversalmente più assessorati e riconosce alla cultura un ruolo centrale nelle politiche di prevenzione – sottolinea Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila –. La Fondazione Una Nessuna Centomila mette a disposizione la propria esperienza, la propria rete e la propria capacità di attivare il mondo culturale, educativo e sociale, nella convinzione che solo attraverso un’alleanza tra istituzioni e società civile sia possibile produrre un cambiamento reale. Perché una città libera dalla violenza è una città che investe nella libertà, nell’autonomia e nei diritti delle donne. E questo cambiamento riguarda tutte e tutti. Crediamo che il cambiamento culturale sia un processo complesso che può attivarsi solo attraverso grandi alleanze. Il protocollo con il comune di Milano rappresenta per noi un punto di approdo a valle di un percorso di confronto e condivisione e un punto di partenza per una serie di interventi integrati che programmeremo congiuntamente”.