La pratica dello sport, sia agonistica che amatoriale, e la cura delle strutture e degli impianti cittadini che la ospitano godono da tempo della massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, che ha inserito molti interventi in questo settore tra le priorità da realizzare nel programma delle opere pubbliche.

Il prossimo rilevante intervento legato all’impiantistica sportiva già approvato e finanziato e di imminente aggiudicazione sarà quello relativo alla riqualificazione della Piscina Paganelli dove, in due lotti, verranno sostituite tutte le coperture, effettuata l’impermeabilizzazione dell’area sopravasca, rinnovati l’unità di trattamento dell’aria e il gruppo refrigeratore. Questo investimento, pari a 244mila euro, consentirà di migliorare le prestazioni energetiche, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto e di risolvere alcune delle criticità legate sia all’età sia all’intenso utilizzo della struttura che più volte sono state segnalate dalle utenze e dal gestore.

“A tal riguardo abbiamo fin da subito condiviso le informazioni dei dettagli progettuali con i gestori al fine della massima trasparenza e collaborazione. Siamo consapevoli che sia stato difficile mantenere fin ora un adeguato livello di qualità in un edificio che mostra purtroppo tutti i segni del tempo, ma siamo altrettanto convinti che l’unica risposta attuabile sia il progressivo ammodernamento dell’impianto” – Ha dichiarato Simone Villa, assessore ai Lavori Pubblici -. Il nostro Ufficio tecnico condurrà tutti gli approfondimenti e le analisi del caso per verificare l’opportunità di ulteriori interventi rispetto a quanto già previsto e finanziato, con attenzione alla parte impiantistica e in particolare a quella elettrica“.

“Comprendiamo i disagi che le condizioni dell’impianto hanno comportato in questo periodo per gli utenti e le società sportive. Proprio per questo, però, riteniamo importante che prevalgano la ragionevolezza e il senso di responsabilità. Alimentare polemiche proprio mentre si sta concretizzando un intervento di manutenzione straordinaria atteso e necessario rischia di essere controproducente e di distogliere l’attenzione dall’obiettivo comune: restituire alla città una struttura più funzionale e adeguata alle esigenze di chi la frequenta. Questa Amministrazione ha dimostrato concretamente quanto consideri lo sport una risorsa fondamentale per la comunità e un ambito strategico per il futuro della città”, ha aggiunto l’assessore Maria Gabriella Fumagalli, delegata dal sindaco alle relazioni con le associazioni sportive.

A conferma dell’attenzione per lo Sport l’elenco significativo di opere concluse e già restituite alla città per un valore di oltre 6 milioni di euro nell’ultimo triennio.

Si è partiti nel 2025 dalla riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile per una somma complessiva di 1 milione di euro, che ha visto il rifacimento dell’intero involucro e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

Si è proseguito poi con l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova palestra di via Alberti per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato alla pratica della ginnastica, danza e arti marziali. In questo caso si è trattato di una costruzione ex novo di una struttura sportiva in sinergia anche con il vicino Polo dell’infanzia 0-6.

Entrambi questi interventi sono stati realizzati cogliendo l’opportunità di finanziamento offerte dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, grazie alla qualità dei progetti che l’Amministrazione è stata capace di produrre.

Si aggiunge all’elenco delle realizzazioni con Fondi PNRR il nuovo impianto Multisport di via Turoldo, nell’ambito del Piano Urbano Integrato “Spugna” di Città Metropolitana in collaborazione con l’Ente Parco Nord, per un investimento di 1,4 milioni di euro, dove si trovano diverse attrezzature sportive tra cui, una pista di atletica, uno spazio attrezzato per skateborad e Bmx, un’area roller, un campo da basket e uno di pallavolo.

La scorsa estate si è conclusa la riqualificazione complessiva del Centro Sportivo comunale Scirea di via Cilea, la “casa” del calcio e dell’atletica leggera. Qui i lavori hanno riguardato il rifacimento del campo da calcio in pavimentazione sintetica, la sostituzione dei serramenti degli spogliatoi esistenti e il rifacimento dell’anello della pista di atletica, mentre a breve si procederà con la riqualificazione completa dell’impianto termico, il potenziamento dell’illuminazione, la creazione di un nuovo spogliatoi e il posizionamento della gabbia per il lancio. Interventi questi finalizzati all’ottenimento delle omologazioni per tutte le competizioni agonistiche e al miglioramento del comfort per atleti, istruttori e famiglie. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1,6 milioni di euro, di cui 700mila di contributo straordinario da parte di Regione Lombardia.

Sempre nei mesi estivi è stata riqualificata la Piscina Costa per una spesa di 295mila euro che ha visto il consolidamento strutturale della vasca e del vano sottovasca e l’adeguamento degli impianti tecnologici, con l’obiettivo di rendere l’impianto più efficiente ed accogliente per la numerosa utenza.