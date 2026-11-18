Fa di nuovo tappa a Settimo Milanese la rassegna Giovani in Scena, il progetto musicale e itinerante organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, ente filantropico che si propone di diffondere la cultura del dono a livello locale, favorendo il benessere della comunità di riferimento.

Nelle scorse settimane e nei mesi scorsi, i Comuni di Bollate, Cinisello Balsamo e Settimo Milanese hanno ospitato un ciclo di concerti con la partecipazione di valenti musicisti, italiani e stranieri, nel segno del jazz, della classica e del rock, ma non solo, in varie location (RSA, club, parchi e Villa Arconati): mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’auditorium comunale Anna Marchesini di Settimo Milanese accoglierà un’ospite di respiro internazionale, ovvero la pianista e compositrice franco-catalana Mélodie Gimard, che proporrà una personale reinterpretazione della tradizione flamenca.

Mélodie Gimard

Pianista, compositrice e arrangiatrice francese di stanza a Barcellona, Mélodie Gimard unisce nei suoi lavori la tecnica pianistica classica, il jazz e le radici nel folklore iberico, con un’attenzione particolare al flamenco. Sia nelle sue esecuzioni per pianoforte solo sia nei suoi apprezzati progetti d’ensemble e multidisciplinari, Gimard si fa apprezzare per un’improvvisazione fluida e un approccio ritmico ed emotivo, influenzato dalla sua formazione nella danza. La sua cifra stilistica è una felice fusione tra musica classica, sonorità contemporanee e rispetto della tradizione, il tutto reinterpretato da una prospettiva inedita, spontanea e sorprendente.

La rassegna Giovani in Scena si concluderà venerdì 27 novembre a Cinisello Balsamo (Mi) con l’esibizione del collettivo di fiati The Station Band presso la Bellezza Social Club.

Gli appuntamenti della rassegna “Giovani in Scena”

Mercoledì 25 novembre, Settimo Milanese, ore 21

Auditorium Anna Marchesini, via A. Grandi 12

Super Jazz per tutte le età

Piano flamenco

Mélodie Gimard, piano solo, voce e danza

Venerdì 27 novembre, Cinisello Balsamo, ore 21

La Bellezza Social Club, via S. Eusebio 7

La febbre del venerdì sera

The Station Band

In collaborazione con Vi.Be e MIC.

Ingresso libero a tutti gli eventi con donazione libera.