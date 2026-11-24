L’alcol può alimentare la violenza contro le donne e rendere gli episodi oltre che più frequenti anche più intensi e gravi. E’ per questo che domani l’Istituto Superiore di Sanità rilancia ufficialmente la campagna “Alcohol and Violence Against Women” dell’Oms Europa, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La campagna è incentrata sul ruolo dell’alcol nella violenza contro le donne e ha l’obiettivo di rafforzare il riconoscimento delle politiche in materia di alcol come parte di un approccio globale alla prevenzione della violenza, che tenga conto delle questioni di genere.

Nel mettere in luce i nessi tra il consumo di alcol e la violenza contro le donne, la campagna sottolinea un punto inequivocabile: l’alcol non giustifica la violenza.

I dati sulla violenza contro le donne e i legami con l’alcol

In Italia, secondo i dati diffusi dall’Istat nel 2025, sono circa 6 milioni e 400mila (31,9%) le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. I dati sul sistema di protezione relativi al 2024 mostrano un costante incremento del ricorso ai Centri Antiviolenza, con oltre 400 strutture operative e decine di migliaia di donne accompagnate in percorsi di uscita dalla violenza con quasi un autore di violenza su quattro (24,8%) che presenta una forma di dipendenza da alcol, sostanze o gioco d’azzardo. Un altro recente studio italiano, sempre del 2024, analizzando i dati dei Centri Antiviolenza del Lazio nel periodo 2021-2023 ha messo in evidenza che su 3159 percorsi di presa in carico il 33% degli autori di violenza presentava forme di dipendenza da sostanze o alcol.

Secondo il progetto pilota ViolHelp dell’Istituto Superiore di Sanità su oltre cento chiamate ricevute, inoltre, quasi una persona su tre (29,4%) tra quelle che hanno contattato la helpline dell’ISS per problemi correlati all’alcol ha riferito segnali di violenza nei confronti di altre persone, mentre una persona su otto (12,4%) ha riferito segnali di violenza verso sé stessa.

“Impostare correttamente la comunicazione – rileva Simona Pichini, direttore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss, all’interno del quale opera l’Osservatorio Nazionale Alcol – richiede più che per altre tematiche un’attenzione particolare e molto rigore. È infatti necessario riconoscere e comunicare il ruolo che l’alcol può giocare, senza mai sollevare gli autori delle violenze dalle proprie responsabilità, né lasciar intendere che l’alcol possa giustificare gli atti di violenza contro le donne”.

“La nuova campagna – aggiunge Claudia Gandin, responsabile dell’Osservatorio Nazionale Alcol – è il frutto del contributo di oltre 20 esperti internazionali, consulenti dell’Oms attivi in diversi ambiti, dalla sanità pubblica alla comunicazione, fino alla violenza contro le donne e alle politiche sull’alcol. L’ISS, insieme alla Società Italiana di Alcologia, e al WHO EVID-ACTION Youth Network nazionale, che ha selezionato, tradotto ed adattato una serie di grafiche social su come le politiche in materia di alcol possono contribuire a prevenire la violenza contro le donne, siamo impegnati a diffonderla con un messaggio importante: l’alcol è un elemento in più, tossico, nel contesto della violenza contro le donne. Ridurne il consumo è possibile e necessario, e le politiche efficaci in materia di alcol possano contribuire a far vivere le donne in condizioni di maggiore sicurezza”.

La campagna Oms

L’Oms Europa, oltre agli esperti, ha coinvolto nella campagna 16 donne con esperienza diretta, i cui riscontri hanno contribuito a definire i materiali di comunicazione e garantito che la campagna non si basasse solo su evidenze scientifiche, ma che fosse anche radicata nella realtà vissuta dalle donne che subiscono violenza.

Attraverso 2 cicli di consultazione con quest’ultime, l’Oms Europa ha verificato se i messaggi e gli elementi visivi fossero accurati, rispettosi, riconoscibili e privi di potenziali rischi di danno, accertandosi inoltre che venissero incluse esperienze che altrimenti avrebbero potuto essere trascurate.

Il loro contributo, in aggiunta a quello degli esperti, ha portato a modifiche concrete nel linguaggio, nell’impostazione e negli elementi visivi della campagna, aiutando a evitare la colpevolizzazione della vittima, a mantenere ferma la responsabilità dell’autore della violenza e a rappresentare la complessità degli abusi, senza per questo semplificare eccessivamente il ruolo dell’alcol.

Istituto Superiore di Sanità