Open Day delle Case di Quartiere per scoprire le opportunità offerte dagli spazi comunali

Milano, 23 settembre 2026 – Dal 24 al 26 settembre le Case di Quartiere di Milano aprono le loro porte alla cittadinanza con tre giornate di Open Day dedicate alla scoperta degli spazi comunali, delle attività e delle opportunità presenti nei diversi quartieri della città.

Le Case di Quartiere sono nodi di una rete inclusiva e integrata che offre a persone di tutte le età opportunità di benessere, incontro e partecipazione, contribuendo a contrastare i fenomeni di solitudine e di esclusione sociale. Si tratta di presidi sul territorio, che rappresentano l’evoluzione e il potenziamento dei 29 ex centri socio-ricreativi culturali (CSRC) e dei 33 ex centri aggregativi multifunzionali (CAM), integrando servizi e attività dedicati a tutta la comunità: dagli anziani alle famiglie, fino a giovani, bambini e bambine.

Nell’ambito degli Open Day, nove Case di Quartiere, una per Municipio, saranno aperte al pubblico per dare la possibilità a tutte e tutti di conoscere dal vivo il ventaglio delle molteplici attività proposte per tutto l’anno. Dallo yoga ai balli di gruppo, dai laboratori per i più piccoli ai corsi di pittura, dal cinema alla musica, fino alle attività dedicate al benessere fisico e psicologico: sono molte le opportunità proposte durante tutto l’anno e che sarà possibile conoscere nel corso degli Open Day.

“Le Case di Quartiere sono presidi preziosi – dichiarano gli assessori Gaia Romani (Decentramento e Partecipazione) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) – e rappresentano il fiore all’occhiello della rete di prossimità comunale, perché sono molto più di semplici luoghi nei quali trovare attività: sono spazi da vivere, aperti e accessibili a tutta la comunità. Oltre un anno fa abbiamo lanciato la sfida per un progetto più ambizioso, capace di superare la frammentazione e di fare sintesi anche in termini generazionali, perché gli studi ci dicono che la solitudine è un fenomeno trasversale. Ecco perché rilanciamo l’importanza degli Open Day, con l’obiettivo di far conoscere il più possibile il vasto programma di opportunità offerte, ma anche gli spazi nei quali poter realizzare autonomamente attività e iniziative, aprendoli a chi ancora non li conosce”.

Il programma degli open day

Giovedì 24 settembre

Municipio 1 – Casa di Quartiere Gabelle, via San Marco 45 – dalle ore 16:30 alle 20:30 Laboratorio di bioenergetica, yoga miofasciale, latin fitness/aerobica, balli latini e balli popolari bulgari, laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine, orientamento e supporto psicologico individuale per tutta la durata dell’Open Day, prova aperta di coro con repertorio ispano-americano, milanese e LGBTQIA+.

Municipio 6 – Casa di Quartiere San Paolino, via San Paolino 18 – dalle ore 16:30

Coro, danza con i gruppi di ballo delle Case di Quartiere, balli peruviani, gruppo corale e gruppo di musica classica, laboratorio di costruzione di burattini, lettura di favole e kamishibai, boxe, Tai Chi, laboratorio di fanzine e laboratorio di improvvisazione teatrale, l’arte dell’Hip Hop, cineforum.

Municipio 7 – Casa di Quartiere Forze Armate, via delle Forze Armate 318 – dalle ore 16 alle 18:30

Presentazione del servizio WeMi, Tai Chi, mostra dei lavori dei corsi di pittura, tecniche di meditazione per adulti

Venerdì 25 settembre

Municipio 4 – Casa di Quartiere Parea, via Parea 26 – dalle ore 15 alle 22:30

Balli di gruppo e liscio, animazione latino-americana, Tai Chi, danze popolari, laboratorio creativo e “Salotto sonoro” per i bambini e le bambine, presentazione del servizio WeMi, lezione aperta di teatro.

Municipio 5 – Casa di Quartiere Saponaro, via Saponaro 30 – dalle ore 15 alle 19

Dimostrazioni e prove di karate, breakdance e pugilato, Tai Chi e Kung Fu Shaolin, balli di gruppo e lezioni/prove di tango, liscio e balli caraibici, torneo di burraco, mostra d’arte e canti lirici, laboratorio espressivo per bambini e bambine.

Municipio 9 – Casa di Quartiere Cassina Anna, via Sant’Arnaldo 17 – dalle ore 16 alle 20

Lezione aperta di chitarra e lezione aperta del Coro di Ciriè, laboratorio “Realtà Virtuale in gioco”, con esperienze digitali per tutte le età, laboratorio artistico per la costruzione di un’opera collettiva per bambini e bambine, esposizione permanente del corso di pittura e servizio di prestito della biblioteca in giardino.

Sabato 26 settembre

Municipio 2 – Casa di Quartiere Padova, via Padova 118 – dalle ore 10:30 alle 19

Danza, Danza movimento, animazione con danza creativa/balli/tango, Tai Chi, yoga gravidanza e mamma-bambino, Body Art al femminile, prova di zentangle/yogarte, esposizione di acquerelli, laboratorio artistico, esposizione di cucito creativo, bigiotteria e uncinetto, incontro “Poesia e benessere”, incontro sull’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, presentazione sull’uso dello smartphone, laboratorio mattutino e letture pomeridiane per bambine e bambini, area ludica per adulti e iniziativa “Salva un libro”, presentazione del Centro Milano Donna.

Municipio 3 – Casa di Quartiere Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56 – dalle ore 15:30 alle 19:30

Ludoteca aperta con giochi da tavolo classici e moderni, giochi e proposte per allenare la mente, esercizi per la zona cervicale e lombare, Zumba under 50, spazio gioco per famiglie con bambini e bambine 0–12 mesi, capoeira e laboratorio di circo per la fascia 5–10 anni, incontro dedicato a lingua e cultura giapponese.

Municipio 8 – Casa di Quartiere Lampugnano, via Lampugnano 145 – dalle ore 14:30 alle 23

Presentazione del servizio WeMi, mostra dei lavori dei corsi di pittura, dimostrazione di danze popolari, laboratorio creativo e laboratorio “Bug Hotel” dedicato a biodiversità e insetti, spazio di libera aggregazione, dimostrazione di scacchi e scacchi giganti, laboratorio di improvvisazione teatrale, concerto rock dei Linea 71 e, in chiusura, concerto dei Folk Rebelde con tributo ai Modena City Ramblers.