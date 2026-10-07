Con “Bonjour Tristesse” inizia la stagione del PACTA Salone

La stagione che festeggia e celebra i dieci anni di PACTA . dei Teatri al PACTA Salone apre il 15 ottobre 2026 con Bonjour Tristesse, parte del palinsesto del Comune di Milano TEATRO CITY, dal romanzo di Françoise Sagan

PACTA . dei Teatri apre le porte del PACTA Salone, in via Ulisse Dini 7 a Milano, per la nuova stagione 26/27 il cui titolo è La polvere e il giaguaro, con: Bonjour Tristesse, dal 15 al 18 ottobre 2026, parte del palinsesto del Comune di Milano TEATRO CITY, dal romanzo di Françoise Sagan, divenuto simbolo di un’epoca, controverso e scandaloso, per la regia di Paolo Bignamini, con Debora Zuin, una produzione Animanera in collaborazione con Compagnia Lombardi Tiezzi.

Nel 1954 Françoise Sagan, appena diciannovenne, scrisse il romanzo “Bonjour tristesse”, divenuto simbolo di un’epoca: un libro controverso e scandaloso, che la rese famosa a livello internazionale.

La diciassettenne Cécile è in vacanza in una villa in Costa Azzurra con il padre Raymond, spensierato vedovo quarantenne, e con la giovane amante dell’uomo, la frivola Elsa. L’equilibrio precario dei tre viene messo in crisi dall’arrivo di Anne, donna più matura di Elsa, dai modi sobri ed eleganti, e amica della defunta madre di Cécile: Raymond si innamora della sua forte personalità, fino a spingersi a decidere di sposarla, così da garantire una figura di riferimento autorevole per la vita disordinate della figlia. Cécile, combattuta tra l’ammirazione per Anne e la minaccia della fine della propria libertà, escogiterà un piano per contrastare la situazione…

Françoise Sagan

Pseudonimo della scrittrice francese Françoise Quoirez (Cajarc, Lot, 1935 – Honfleur 2004). Il primo romanzo Bonjour, tristesse (1954), le acquistò una vasta popolarità, confermata dai romanzi successivi, nei quali si ravvisò l’influenza di F. S. Fitzgerald (Un certain sourire, 1956; Dans un mois, dans un an, 1957; Aimez-vous Brahms?, 1959; La chamade, 1965; Des bleus à l’âme, 1972; La femme fardée, 1981; De guerre lasse, 1985; Les faux-fuyants, 1991; Un chagrin de passage, 1994). Oltre a novelle (Des yeux de soie, 1976; Musiques de scènes, 1981), biografie (Sarah Bernhardt, 1987) e volumi autobiografici (Réponses. 1954-1974, 1974; Avec mon meilleur souvenir, 1984), scrisse pièces teatrali che affrontano il tema dell’amore nella società contemporanea (Château en Suède, 1960; Un piano dans l’herbe, 1970; Il fait beau jour et nuit, 1979).

PACTA Salone

Dal 15 al 18 ottobre 2026

Bonjour Tristesse

lettura scenica dal romanzo di Françoise Sagan

adattamento e regia Paolo Bignamini

con Debora Zuin

disegno luci Fabio Bozzetta

produzione Animanera in collaborazione con Compagnia Lombardi Tiezzi

Foto Federico Buscarino

Durata 60’

Informazioni generali

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli:

Gio 15 ott, ore 20.45, perché giorno di debutto

Ven 16 ott, ore 20.45

Sab 17 ott, ore 19.30

Dom 18 ott, ore 17.30