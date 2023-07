17 luglio 2023 – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha previsto un contributo da destinare alle famiglie che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli, tra i 5 e 14 anni, a uno dei centri estivi Cinisummer 2023 accreditati dal Comune di Cinisello Balsamo.

“È una grande opportunità che offriamo alle famiglie della nostra città – spiega M. Gabriella Fumagalli, assessore all’Educazione e Infanzia -, vogliamo andare incontro alla spesa sostenuta per le attività dei Centri estivi. Esperienze qualificate, diversificate nella proposta, e tutte arricchenti, organizzate dalle associazioni del territorio. I contributi, vengono concessi ai nuclei familiari in relazione all’Isee”.

Possono accedere alla misura esclusivamente i nuclei familiari residenti a Cinisello Balsamo in possesso di ISEE 2023 non superiore a 20 mila euro e che non abbiamo ottenuto il “Buono centri estivi diurni” 2023 erogato da INPS. Il contributo sarà erogato solo alle famiglie per le quali non risulti una situazione debitoria in essere (relativa al minore per il quale si richiede il contributo) nei confronti del Comune per l’utilizzo dei servizi asilo nido, centri per l’infanzia e ristorazione scolastica.

Gli importi settimanali rimborsabili per ciascun minore frequentante sono definiti in base all’ISEE. Per i bambini che hanno partecipato alle attività part time il rimborso settimanale riconosciuto sarà ridotto del 50%. Qualora le domande pervenute risultassero superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà all’assegnazione dei contributi secondo l’ordine di arrivo generato dalla procedura di registrazione automatica delle domande, sino ad esaurimento delle risorse stesse.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda online entro il 10 settembre 2023, ore 18 sul sito del comune, tramite autenticazione SPID: www.comune.cinisello-balsamo. mi.it/sol

Occorre avere a disposizione ISEE in corso di validità; fattura, ricevuta o altro documento contabile che riporti il nominativo del minore beneficiario, l’ente organizzatore (tra quelli accreditati), il periodo di frequenza, l’ammontare delle spese sostenute per il minore; una casella di posta elettronica attiva; IBAN intestato al richiedente. È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun minore residente nel nucleo e per un massimo di 4 settimane.

Quattro i centri estivi accreditati: Il Centro del Sorriso, Arte Natura e Sport, a cura di ASD Rugby Nord Milano (scuola primaria Zandonai e Centro Rugby); Summer Camp Have Fun, a cura di ITK Skating (scuola primaria Parini); ASA Sport Camp 2023, a cura di ASA ASD (scuola primaria Monte Ortigara) e La Fabbrica dei Talenti Summer Camp, a cura di Arcipelago Onlus e Coop. Prima, presso la sede di Cinifabrique.