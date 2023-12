Milano albero di Natale fatto di botti di whiskey

Anche quest’anno a Milano si è scatenata la corsa alla realizzazione degli alberi di Natale più particolari. E così, dopo quello più che discusso nella Galleria e quello più tradizionale in Piazza Duomo, arriva per la prima volta in Italia il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree, un albero di Natale alto 7 metri e realizzato con 66 botti di Jack Daniel’s, quelle originali in cui maturano sia l’Old n. 7 che tutti i whiskey della linea del noto brand.

L’albero sarà visitabile fino al prossimo martedì 2 gennaio presso il piazzale esterno della Fondazione Riccardo Catella nel quartiere di Porta Nuova e, come avviene con la generalità degli alberi, anche questo sarà illuminato, dal tramonto in poi, con luci ad effetto.

Per Jack Daniel’s si tratta di un’antica tradizione. La distilleria degli USA da lungo tempo posiziona infatti il suo albero natalizio in un luogo simbolo della città a Lynchburg, la cittadina del Tennessee che è storica sede dell’azienda, e ha scelto di replicare tale prassi anche altrove e, per la prima volta in Italia, nel capoluogo lombardo. L’albero di Natale di Jack Daniel’s è effettivamente una creazione molto originale, frutto di una lavorazione dettagliata che è stato il risultato della collaborazione con Max Up.

Non è questa, comunque, l’unica presenza di Jack Daniel’s nella città: la distilleria ha infatti montato ghirlande, luci, vetrofanie in una pensilina di largo Cairoli e sui tram speciali che porteranno in tutta la città il messaggio dell’azienda “I bei momenti sono rari, trattali come meritano” fino al prossimo 31 dicembre. Rimangono inoltre attive le campagne di marketing online condotte dalla società sui suoi principali profili social, in cui sensibilizza i propri utenti sul senso delle feste e sulla necessità di bere responsabilmente.