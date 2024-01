Aperte le iscrizioni online, con posti limitati, alla nona edizione di “Tra Legno e Acqua”, l’annuale Convegno nazionale sulle imbarcazioni d’epoca e storiche organizzato nella giornata di sabato 27 gennaio 2024 dall’AVEV, l’Associazione Vele d’Epoca Verbano.

Per la quinta volta consecutiva l’evento si svolgerà presso l’ultracentenario Palace Grand Hotel di Varese, a 40 minuti di auto da Milano. Tra gli argomenti trattati quest’anno l’autocostruzione di scafi in legno, le barche classiche in ferrocemento, gli appuntamenti della stagione dedicati alla nautica tradizionale, la storia del cantiere Herreshoff e la realizzazione delle vele per le Classi Metriche. Domenica 28 gennaio si potranno visitare le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello, sul Lago Maggiore, il museo di barche storiche anche sede dei corsi di restauro di imbarcazioni in legno.

Varese per un giorno “Capitale d’inverno” delle barche d’epoca

Un’intera giornata dedicata alle barche d’epoca, ai restauri di scafi storici e alla scoperta delle nuove iniziative legate al mondo della marineria tradizionale. La città-giardino di Varese per un giorno si riconferma “capitale d’inverno” della nautica vintage in occasione della nona edizione di “Tra Legno e Acqua”, il più importante Convegno Nazionale sul Recupero e la Valorizzazione delle Imbarcazioni d’Epoca e Storiche che sabato 27 gennaio 2024 torna presso il Palace Grand Hotel, l’edificio in stile Liberty inaugurato nel 1913 su colle Campigli, nel pieno centro della città di Varese, con vista sul lago omonimo. L’albergo, raggiungibile in 40 minuti d’auto da Milano, è a poca distanza dalla Svizzera e dai Laghi Maggiore e di Como.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano, con il contributo della Regione Lombardia, Cantiere Ernesto Riva di Como, Veleria Zaoli, Agricole Gussalli Beretta, Studio Giallo, Cromatura Cassanese e Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. Domenica 28 gennaio sarà possibile visitare a Laveno Mombello, sulla sponda orientale del Lago Maggiore a 30 minuti da Varese, le Officine dell’Acqua, la struttura recuperata da AVEV oggi adibita a centro di aggregazione delle tradizioni navali, museo di barche storiche e sede dei corsi Master Wood dedicati alle tecniche di restauro degli scafi in legno.