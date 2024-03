Premio Donne&Lavoro: consegnate le targhe per la seconda edizione

Si è svolta ieri, domenica 10 marzo, nel week end della Festa internazionale della Donna, la cerimonia di consegna del Premio Donne&Lavoro per i riconoscimenti per quelle storie locali di imprenditoria femminile che contraddistinguono il nostro territorio. Gremita la sala dell’Auditorium del Pertini dove la consegna dei premi è stata preceduta dalle esibizioni dei comici di Zelig Alessandra Ierse e Omar Pirovano.

Per il secondo anno, il Comune di Cinisello Balsamo ha proposto l’iniziativa che seleziona 5 donne che si sono distinte con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale nel tessuto economico cittadino. Il Premio Donne&Lavoro è stato fortemente voluto e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo economico e Commercio in collaborazione con Confcommercio, Delegazione di Cinisello Balsamo e Confartigianato Imprese Milano – Monza e Brianza per valorizzare l’operosità e l’impegno di chi opera e arricchisce Cinisello Balsamo.

Sedici le candidature ricevute e valutate dalla giuria tecnica composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vicesindaco con delega allo Sviluppo economico e Commercio Giuseppe Berlino, l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Maggi, Rodolfo Meda di Confcommercio e Lidia Miotto di Confartigianato.

Le vincitrici:

Categoria commercio: Marisa Zaini – Panificio Colombo

Categoria artigianato: Maria Carmela Liotta – Pollo mio

Categoria impresa: Giuseppina Francesca Trifoglio Boccuzzo – Studio Trifoglio – Commercialisti Associati

Categoria libere professioni: Piera Maria Tonelli – Studio pediatrico

Categoria under 35: Giorgia Puzzolante – Studio massoterapico Tempo e Salute

“Abbiamo premiato l’impegno, la professionalità, l’estro, la tenacia. Cinque donne che rappresentano l’operosità della nostra città. Come Amministrazione ci impegniamo per portare avanti iniziative che coinvolgono la comunità perché raccontano la comunità”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Il Premio Donne&Lavoro esprime la vicinanza della nostra Amministrazione a chi fa, vive e fa vivere Cinisello Balsamo. L’imprenditoria, il commercio, la professionalità sono fondamentali e caratterizzano un territorio, lo valorizzano e arricchiscono”. Hanno commentato il vice sindaco con delega al Commercio Giuseppe Berlino e l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Maggi.

Comune di Cinisello Balsamo