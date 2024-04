Imagine Dragons annunciano il nuovo album “LOOM”

Milano, 22 aprile 2024. Gli Imagine Dragons si preparano ad entrare in una nuova Era musicale, audace e coraggiosa, con il nuovo album LOOM che uscirà in tutto il mondo il 28 giugno 2024.

Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America a partire dal 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

Il sesto album in studio del gruppo, LOOM, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi. Il disco è stato prodotto interamente dagli Imagine Dragons e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin, con cui hanno saputo trovare un bilanciamento perfetto tra i suoni classici e originari del gruppo e sonorità fresche, nuove e che li hanno resi felici in studio di registrazione.

Con 9 tracce inedite (incluso il nuovo singolo “Eyes Closed”), LOOM porta un nuovo inizio all’orizzonte per la band di Las Vegas.

L’anno scorso i membri degli Imagine Dragons si sono presi una pausa, forse la più lunga da tanti anni a questa parte, trascorrendo il tempo con le proprie famiglie e amici. Attraverso questa nuova esperienza e prospettiva, la band è tornata in studio, ritrovando la stessa grande ispirazione che ha caratterizzato le loro hit del passato. I musicisti hanno riflettuto sul loro passato per venire catapultati nel futuro, dove i confini stilistici non esistono più e dove tutto è possibile a livello creativo. Questo viaggio ha permesso di creare il loro miglior disco finora: LOOM.

Per dare il via al progetto, la band ha scelto il primo singolo “Eyes Closed”, in grado di mettere in luce la loro inclinazione a superare i confini. Superando ogni limite a livello di sonorità, i Dragons imbrigliano nel singolo un’esplosione di energia con un ritornello di grande impatto, pronto ad essere cantato durante il nuovo tour estivo.

Imagine Dragons

Imagine Dragons continuano a ridefinire la musica rock nel 21° secolo, riempendo stadi e venue gigantesche (l’ultimo concerto in Italia al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 70.000 spettattori) e infrangendo record dopo record. Il quartetto di Las Vegas si è fatto largo nella musica mondiale in questi 10 anni di carriera, vincendo ai Grammy Awards e vendendo 98 milioni di dischi equivalenti nel mondo, accumulando 240 miliardi di stream totali e ottenendo solo in Italia 48 dischi di Platino (e 5 dischi Oro). Restano hit immortali brani come “Radioactive”, “Believer”, “Thunder” e “Demons”. Hanno ottenuto 5 debutti consecutivi nella top 10 della classifica Billboard top 200 Albums con i loro dischi Night Visions (2012), Smoke+Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) e Mercury-Act I (2021).

Nel 2022 hanno pubblicato l’atto secondo di Mercury, completando il loro primo doppio-album, prodotto dal leggendario producer Rick Rubin. La collaborazione con il rapper di East-Atlanta, J.I.D., in “Enemy” ha ottenuto miliardi di stream globali, diventando un vero e proprio inno, dominando le radio di tutto il mondo e le piattaforme streaming.

Di recente la loro super-hit “Bad Liar” è diventato il loro decimo brano a sorpassare il miliardo di stream sulla piattaforma di Spotify, facendo del gruppo l’unica band ad ottenere questo traguardo.

I videoclip di “Thunder” e “Believer”, invece, hanno generato oltre 2 miliardi di stream, mentre quelli di “Radioactive” e “Demons” hanno sorpassato 1 miliardo di views ciascuno.

Durante la loro carriera gli Imagine Dragons hanno collaborato con molte superstar: Kendrick Lamar, Lil’ Wayne, Wiz Kahlifa, Avicii e il compositore di colonne sonore Hans Zimmer.

Sono sempre stati dediti, inoltre, ad attività benefiche, raccogliendo milioni di dollari per varie cause (come la Tyler Robinson Foundation attiva nel campo della ricerca oncologica pediatrica o la LOVELOUD Foundation dello stesso Dan Reynolds). Nel 2022 il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky li ha nominati ambasciatori per UNITED 24, piattaforma attiva nel campo degli aiuti umanitari in Ucraina.