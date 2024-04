Dall’11 al 12 maggio 2024 lo Spazio Fase di Alzano Lombardo, Bergamo, ospita SOMO, la prima fiera in Italia dedicata Solo al Modernariato.

Due giorni in cui il Modernariato, presente spesso all’interno di molte esposizioni o mercatini ma mai valorizzato con unicità, sarà il protagonista assoluto. Un’occasione per conoscere il modernariato nelle sue mille sfaccettature.

Il modernariato, infatti, comprende non solo complementi d’arredo, ma anche oggetti da collezione, artistici e di uso quotidiano, realizzati in tempi relativamente recenti, più precisamente tra la fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Ottanta.

Oggetti carichi di una bellezza iconica, testimoni di un fascino senza tempo, che uniscono la bellezza passata a un retrogusto contemporaneo, pensati per coniugare l’utilità alla estetica e alla creatività.

Oggetti spesso ritenuti significativi in quanto testimonianza dell’evoluzione del design e per questo ancora oggi riscontrano particolare interesse sul mercato dell’arredamento e dell’oggettistica.

Un evento dinamico in un grande spazio al coperto, aperto anche di sera, in cui gli amanti del modernariato, galleristi, collezionisti, architetti, curiosi, potranno trovare, tra i circa 50 espositori accuratamente selezionatI.

Inoltre, al SOMO sarà possibile rilassarsi negli spazi dedicati al food & beverage.

A fare da cornice alla manifestazione una location unica nel suo genere, Spazio Fase, una struttura architettonica, sede in passato della ex Cartiera Pigna, che oggi grazie a interventi importanti di recupero ospita eventi e iniziative culturali.

Ingresso gratuito.