Il ritorno dei Mötley Crüe

I Mötley Crüe, conquistata una nuova generazione di fan, tornano con “Dogs of War“, ora disponibile su tutte le piattaforme su etichetta Big Machine Records. Il loro primo brano solista dal 2015 è una storia di resistenza contro ogni bastardo tra quanti se ne incontrano in una vita. Incapaci di sedersi sugli allori e di imbrigliare il loro messaggio, i Crüe sono qui per ricordare agli ascoltatori perché restano “La rock band più famosa del mondo”. Spingendosi oltre i confini del suono e dell’immagine, proprio come hanno fatto negli ultimi 40 anni, non c’è alcun dubbio che i Crüe abbiano qualcosa da dire, e che a noi conviene aguzzare le orecchie.

I quattro di Los Angeles – alias Vince Neil (voce), Nikki Sixx (basso), Tommy Lee (batteria) e Mick Mars (chitarra) – hanno requisito il pantheon del rock per più di 40 anni. La band ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, ha ottenuto 7 dischi di platino e multi platino negli Stati Uniti, 22 successi rock piazzati nella Top 40, 6 singoli pop nella Top 20, 3 nomination ai GRAMMY Award®, 5 libri bestseller nella classifica del New York Times, una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un film di successo targato Netflix. I Mötley Crüe continuano a girare il mondo con John 5 alla chitarra, e le loro esibizioni dal vivo si accompagnano a performance visive estreme. Il quartetto ha accumulato oltre 5 miliardi di stream sulle piattaforme digitali e la band ha oltre 8 milioni di follower sui social media.

Conosciuti per le loro straordinarie esibizioni dal vivo, i Mötley Crüe hanno registrato il tutto esaurito in innumerevoli tour in tutto il mondo di fronte a milioni di fan, con pezzi forti all’insegna della creatività più sfrenata (le montagne russe di Tommy Lee e il basso lanciafiamme di Nikki Sixx…).

La biografia della band, The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band, nel 2001 è diventata un bestseller da più di 1 milione di copie in tutto il mondo. Da allora, i membri della band sono autori di altri quattro bestseller. Nel 2019, Netflix ha presentato in anteprima The Dirt, un film biografico basato sul bestseller, subito divenuto un successo globale, con un indice di gradimento del 94% su Rotten Tomatoes. Grazie al film i Mötley Crüe hanno conquistato una nuova generazione di giovani fan, ulteriormente consolidando la loro fama e dimostrando quanto il loro stile non sia certo destinato ad invecchiare. I Mötley Crüe rimangono al centro dell’attenzione mondiale dopo più di un quarantennio di carriera.

In tour per tutto il 2024, la storica band inaugura una nuova firmando con Big Machine Records e svelando il singolo “Dogs of War”.