L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio, nell’ambito del progetto Green School, ha promosso il Contest Estivo denominato “Emozionando … angoli Green di Busto Arsizio” con scadenza il 22 settembre 2024, al fine di continuare a sensibilizzare l’intera comunità scolastica, con la preziosa collaborazione delle famiglie, sui temi della sostenibilità ambientale, la salvaguardia degli ecosistemi e le azioni pro-biodiversità il tutto abbinato con le discipline e i talenti dell’Educazione e la valorizzazione culturale, artistica, architettonica e identitaria di Busto Arsizio.

Quella in corso è già la seconda annualità che vede l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” pubblicare un Contest Estivo e in particolare, a termine di quest’anno scolastico 2023/2024, l’iniziativa è particolarmente gradita perché segna la conclusione di un anno scolastico che ha visto il nostro Istituto certificarsi nella fascia A delle Scuole Green School provinciali per tutti e tre ordini di Studio: Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado.

Non solo, il Contest “Emozionando … angoli Green di Busto Arsizio” gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Busto Arsizio, dell’Associazione Amici delle Tommaseo, di Legambiente BustoVerde e de Il Pollicino, di Plastic Free, del Festival della Vita, del Centro Culturale San Paolo, della Fondazione “Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni”, dell’Associazione Culturale “La Famiglia Bustocca” e del Circolo Fotografico Bustese.

Il Contest prevede che ogni bambino e ragazzo, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, singolarmente o in gruppo, potrà presentare una o più foto, un video (con un frame/immagine rappresentativa del contenuto) o in alternativa un artefatto (lavoretto/disegno/plastico da inviare in foto per la valutazione), che accomuni aspetti artistici/architettonici/culturali di Busto Arsizio con un messaggio della Sostenibilità Green e, comunque, Ecologico/Ambientale.

Ogni foto/video o contributo presentato, dovrà essere accompagnato da una descrizione indicante l’autore o gli autori (con relativo indirizzo di studio e classe), le motivazioni ispiratrici e/o la descrizione del lavoro presentato.

Nell’avviso interno alle famiglie sono state fornite le modalità di partecipazione entro la scadenza fissata per il 22 settembre 2024.

Ogni elaborato sarà valutato, distinto per indirizzo di studio, in funzione dei seguenti criteri: creatività, originalità, impegno/difficoltà realizzativa, valorizzazione del tema green e sostenibilità, valorizzazione dell’identità bustocca, impatto emozionale e completezza descrittiva dell’elaborato.