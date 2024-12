Le ricette della tradizione dei Frati Cappuccini Missionari di Milano

Il Centro missionario dei Cappuccini di Milano, nel convento di Piazzale Cimitero Maggiore 5, come cuore pulsante della spiritualità francescana fondata sul principio di fraternità universale, è ricco di proposte quanto è vasto il mondo che rappresenta. Oggetti, eventi, mostre, idee e perfino ricette: vi si trova di tutto e tutto serve ai frati per raccogliere fondi per le missioni.

Le ricette prevalentemente invernali sono su due volumi e anche sul sito missioni.org, altro scrigno di tesori per chi cerca storie e progetti per una solidarietà concreta e sicura.

I volumi sono le “Ricette intorno al camino” (pp.299, Editrice Velar, 2005) e le “Nuove ricette intorno al camino”, II V. (pp. 348, Editrice Velar, 2010), che furono pubblicati da Fra Mauro Miselli, all’epoca Direttore del Centro Missionario. I manuali raccolgono le migliori ricette preparate dalle famiglie di credenti in 25 anni di cene comunitarie intorno al grande camino del salone parrocchiale: dalle classiche come le penne all’arrabbiata e i muffin al cioccolato fino alle più particolari quali il risotto all’arancia o le trote alla birra. Nel secondo volume, non mancano le sezioni dedicate ai piatti regionali e alle specialità dal mondo, quali la cima genovese o le bliny, le crepes farcite di origine russa. I due volumi insieme costano €18,00, mentre un volume singolo costa €10,00. Per richiedere i libri: tel. 02 334930343 – email missioniestere@missioni.com

I proventi della vendita in questa stagione sono devoluti al Progetto natalizio “Da Milano a Betlemme”, a sostegno della comunità cristiana della Parrocchia Latina di S. Caterina a Betlemme, in Palestina, ridotta alla fame a causa delle forti tensioni economiche e politiche seguite al calo del turismo post pandemia.

Ecco un menu invernale originale e gustoso perfetto per il periodo delle Feste

Ricette:

Gnocchi alla romana con porri e speck

Ingredienti per gli gnocchi:

250g di semolino

1 litro di latte

70g di burro

3 tuorli d’uovo

80g di grana grattugiato

2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

2 porri

70g di speck in una fetta sola

sale, pepe

Ingredienti per il condimento:

80g di burro

3 cucchiai di grana grattugiato

Preparazione:

In una pentola portare a ebollizione il latte con un pizzico di sale e 50g di burro a pezzetti.

Farvi cadere a pioggia, poco alla volta, il semolino, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Continuare la cottura per 20-30 minuti circa, mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo pulire i porri privandoli delle radici, delle foglie esterne e della parte verde più dura; lavarli, asciugarli e tagliarli a listarelle.

In un tegame rosolarli brevemente nell’olio, insaporirli con un pizzico di sale e pepe, versarvi un mestolino d’acqua e cuocerli a fuoco dolce, coperti, per 15-20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Tagliare lo speck a dadini e rosolarlo brevemente.

Togliere il composto di semolino dal fuoco e lasciarlo intiepidire. Aggiungere i porri, lo speck, i tuorli d’uovo, il grana e mescolare fino ad amalgamare bene gli ingredienti.

Spennellare il piano di lavoro con il burro rimasto, fuso a parte, versare il composto di semolino e porri, stenderlo in uno strato uniforme dello spessore di 1 cm e lasciarlo raffreddare.

Con un coltello ricavare tanti triangoli, disporli in una profila imburrata sovrapponendoli leggermente, spennellarli con il burro fuso e cospargerli di formaggio grattugiato.

Metterli in forno preriscaldato a 180° per 10-15 minuti, facendo gratinare leggermente la superficie. Servire gli gnocchi caldi.

Tacchinella ripiena

Ingredienti:

300g di carne di vitello macinata

150g di prosciutto cotto

60g di pancetta

olio, sale, pepe, rosmarino, salvia

1 gambo di sedano, 1 carota, 1 scalogno

1 bicchiere di marsala

2 mele renette

1 chiara d’uovo

poca panna liquida

Preparazione:

Tritare prosciutto e pancetta e mescolarli alla carne macinata, aggiungere ½ bicchiere di marsala, una chiara d’uovo, un po’ di sale e la panna necessaria a rendere l’impasto morbido, ma compatto.

Riempire con questo impasto la tacchinella già cosparsa all’interno di sale e pepe. Chiuderla cucendo l’apertura, disporla in una teglia e condire con olio, salvia, rosmarino, sale e pepe.

Cuocere in forno a 180° per circa 1 ora, poi aggiungere nella teglia il sedano, la carota, lo scalogno e le mele a pezzi, irrorare con il resto del marsala e mezzo bicchiere di acqua e far cuocere almeno per un’altra ora. Se necessario aggiungere un poco di acqua durante la cottura.

Togliere dal forno e passare al passaverdura il fondo di cottura, le mele e le verdure. Aprire la tacchinella, togliere il ripieno e tagliarlo a fette, tagliare anche la carne, disporre il tutto sul piatto di portata e irrorare con la salsina.

Stollen (dolce natalizio tedesco)

Ingredienti per 3 stollen:

500g di farina

• 1 bustina di lievito

• 200g di zucchero

• 2 uova

• 175g di burro

• 250g di ricotta

• 125g di uvetta

• 125 g di arancia candita

• 125 g di nocciole tritate

• un pizzico di sale

• un pizzico di noce moscata

• 4 gocce di aroma di mandorle • 4 gocce di aroma di rum

• 100g di burro

• altro zucchero per completa- re abbondante zucchero a velo

Preparazione:

Ammollare in acqua tiepida l’uvetta, poi scolarla e asciugarla.

Sbattere il burro ammorbidi-to (o fuso e lasciato raffreddare) con lo zucchero. Continuando a sbattere, aggiungere un uovo alla volta e un pizzico di sale.

Aggiungere amalgamando, la ricotta, gli aromi di mandorle e rum, un pizzico di noce moscata, l’arancia candita, le nocciole tritate, l’uvetta e infine la farina mescolata con il lievito e setacciata.

Dividere l’impasto in 3 parti. Prenderne una, con 2/3 di essa formare una sorta di pane allungato e con il terzo restante un rotolo appiattito, più stretto e di eguale lunghezza, che va sovrapposto al primo (durante la cottura nel forno le due parti si fonderanno insieme).

Con lo stesso procedimento, formare gli altri 2 Stollen. Disporli su una placca rivestita di carta forno e cuocerli a 180° per 40 minuti, lasciandoli per altri 10 minuti nel forno spento. Fondere 100g di burro e pennellare gli Stollen caldi appena tolti dal forno, spolverizzandoli subito di zucchero.

Attendere che siano ben raffreddati, quindi cospargerli di zucchero a velo in abbondanza (devono presentarsi completamente bianchi).

Avvolgerli nel cellophane o nella pellicola trasparente e chiudere bene. Riporli in scatole di latta ben chiuse, dove acquisteranno il loro gusto pieno nel giro di 2-3 settimane, e conservarli in un ambiente freddo (non in frigorifero bensì in un locale non riscaldato o eventualmente sul balcone, avvolti in una protezione contro il gelo.

Per gustare appieno il delizioso aroma dello Stollen, occorre prepararlo 3 settimane prima di Natale e tagliarlo a fette piuttosto sottili al momento di servirlo.

Se ne fanno 3 perché è usanza offrirne qualcuno in dono, legandolo con il nastro come un pacchetto natalizio.