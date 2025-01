Marte, la giovanissima rapper di Foggia, Marte, pubblica il nuovo singolo “Fuori controllo”.

“Volevo far cadere alcuni preconcetti e raccontare verità scomode. Volevo smontare l’ideale che i soldi facciano la felicità e che siano alla base di una vita perfetta. Inoltre, s’intitola ‘fuori controllo’ perché io non voglio restare imbrigliata nelle mie scelte, voglio fuggire da ciò che gli altri vogliono impormi e dall’ipocrisia delle persone” – racconta Marte a proposito del pezzo.

Il brano è una nuova prova di maturità e crescita per la giovane artista che ha recentemente attirato l’attenzione del mondo rap con la pubblicazione del format “type beat” sulla testata Esse Magazine, che ha generato oltre 600 mila views e oltre 800 commenti su Instagram.

“Fuori controllo” è la riprova che Marte è una delle promesse del rap al femminile in Italia del 2025.

Il singolo segue il precedente “On & On”.

Originaria della provincia di Foggia, più precisamente di Monte Sant’Angelo, Martina Totaro in arte Marte ha stile da vendere, un flow che ipnotizza e s’ispira alle sonorità hip-hop old school. Ha cominciato la sua carriera pubblicando due freestyle inediti su Instagram e su Spotify: Stay on bars #1 e Stay on bars #2.

Come rappa nella sua canzone “On & On”, “la parità non mi basta” Marte è arrivata per prendersi tutto.