Milano, 14 maggio 2025. I Boomdabash e Loredana Bertè tornano con “Una stupida scusa”, il nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 16 maggio via EMI Records Italy (Universal Music Italia).

Una delle band più apprezzate nella scena contemporanea e la regina della musica italiana di nuovo insieme in un brano dal sapore squisitamente reggae che però viaggia quasi controcorrente rispetto al classico singolo estivo.

Si tratta della seconda collaborazione della band salentina con Loredana dopo il successo del precedente singolo “Non ti dico no”, certificato doppio Disco di Platino e diventato il brano più trasmesso dalle radio nel 2018.

“Questo pezzo è un ritorno dei Boomdabash alle sonorità reggae che ci hanno da sempre caratterizzato. Mi piace definire questo singolo come una lover hit che racconta l’amore tra gli opposti, le diversità che si uniscono fino a fondersi in un’unica entità. È pervaso quasi di malinconia e catapulta l’ascoltatore non più su una spiaggia bruciata dal sole di agosto ma in una notte d’estate dove la luna si riflette sullo specchio del mare. Se si parla di Luna e di reggae non poteva esserci compagna di viaggio migliore di Loredana, con cui collaboriamo per la seconda volta.” – racconta Biggie.

“Nelle notti d’estate in cui Giove bacia Venere lasciatevi sedurre da questa canzone in cui la mia voce ritrova il sound dei miei amici Boomdabash e del mio amato reggae. Un mix ancora una volta vincente che si muove tra malinconia e desiderio, con un’immagine particolare e intensa della luna che balla riflessa sulle onde del mare” – racconta Loredana Bertè.

“Una stupida scusa” è un brano che non vuole solo far ballare, ma anche e soprattutto emozionare, arrivando al cuore degli ascoltatori.

Boomdabash

I Boomdabash, formatisi nel 2002, sono una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino, 7 dischi d’Oro e più di 1 miliardo di views su YouTube.

Tra i loro singoli di grande successo: “Tropicana” feat. Annalisa (4x PLATINO), “Mohicani” feat. Baby K (2 PLATINO), “Don’t Worry” (PLATINO), “Karaoke” feat. Alessandra Amoroso (6 PLATINO), “Mambo Salentino” feat. Alessandra Amoroso (3xPLATINO), “Per un Milione” (4 PLATINO) con cui hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo nel 2019, “Non ti dico no” feat. Loredana Bertè (2xPLATINO), “Portami con te” (2xPLATINO), “A tre passi da te” feat. Alessandra Amoroso (PLATINO), “L’importante” feat. Otto Ohm (ORO), “Il solito italiano” feat. J-Ax (ORO), “Lambada” feat. Paola & Chiara (Platino), “Heaven” con gli Eiffel 65 (Platino), “Love U/Hate U” (Oro).

La band si caratterizza per il proprio sound eclettico che spazia dal reggae al reggaeton, passando per la dance fino a pezzi più rilassati e midtempo. Le loro esibizioni live sono sempre energiche e coinvolgenti, le collaborazioni con altri artisti esplosive e mai scontate, sempre all’insegna della sperimentazione di generi diversi.

I Boomdabash sono Biggie (voce) e Payà (voce) con i produttori Blazon e Ketra.

Loredana Bertè

Loredana Bertè regina della scena musicale con oltre 15 milioni di copie di dischi venduti ha attraversato cinque decenni di musica con la sua presenza carismatica e la sua voce potente. Ha saputo spaziare tra vari generi, dimostrando una versatilità unica e una capacità innata di trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni.

Queste le certificazioni FIMI dei successi recenti:

Singoli: “Pazza” – Disco di Platino, “Cosa ti aspetti da me” – Disco di Platino, “Figlia di…” – Disco d’Oro,

Si aggiungono poi le certificazioni derivate dal movimento del suo catalogo, grazie a un successo costante e crescente che evidenzia come l’artista sia unica e trasversale nel corso degli anni e tra le generazioni.

“Non sono una signora” – Disco di Platino, “Sei Bellissima” – Disco d’Oro, “E la luna bussò” – Disco d’Oro, “In alto mare” – Disco d’Oro, “Dedicato” – Disco d’oro

Certificazioni Album: “Libertè” – Disco D’oro, “Ribelle” – Disco d’Oro

Certificazioni Collaborazioni: “Non ti dico no” (con Boomdabash) – 2 Dischi di Platino, “Senza Pensieri” (con Fabio Rovazzi, J-Ax) – Disco di Platino, “Che sogno incredibile” (con Emma) – Disco d’Oro

Anche i numeri social sono davvero significativi per un’artista con cinque decenni di storia. È seguita da 1 milione di follower e registra 4 milioni di like su TikTok. Su YouTube i singoli degli ultimi anni raggiungono 250 milioni di views. Anche per le hit storiche Dischi Oro e Platino e milioni di views.

“Ribelle” è la sua ultima uscita discografica, una raccolta con cinquasette brani che dà anche il nome al tour in tutta la penisola dell’estate 2025 “50 da Ribelle”.