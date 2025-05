Milano, 15 maggio 2025 – Cristina Bombassei, Consigliere e Chief Legacy Officer di Brembo, è stata insignita della Laurea magistrale honoris causa in Management Engineering – Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. È la prima volta nella storia dell’ateneo che una donna riceve il titolo ad honorem nel campo dell’ingegneria.

Dopo i saluti della Rettrice Donatella Sciuto e la Laudatio della professoressa Marika Arena, Coordinatrice del Corso di Studi di Ingegneria Gestionale, Cristina Bombassei ha tenuto la Lectio Magistralis.

La cerimonia si è conclusa con la proclamazione, preceduta dalle motivazioni della Laurea magistrale ad honorem lette dal Professor Lorenzo Dozio, Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione:

“Imprenditrice impegnata da anni nello sviluppo della strategia di sostenibilità di Brembo e nell’implementazione di diverse iniziative in ambito sociale e ambientale, ha contribuito significativamente alla capacità del Gruppo di perseguire una crescita sostenibile nonostante le sfide globali e i profondi cambiamenti in atto nel settore automotive. Cristina Bombassei ha ricoperto una serie di incarichi strategici in campi quali la comunicazione, l’internal audit e la governance, nei quali si è contraddistinta per abilità manageriale e capacità di impatto sul sistema Paese.

La sua azione si è concretizzata anche in varie attività oltre i confini aziendali del Gruppo Brembo, a supporto dello sviluppo del sistema imprenditoriale italiano.

Queste attività hanno riguardato lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale, il rapporto tra famiglia e impresa, il passaggio generazionale e le sono valsi una serie di riconoscimenti, tra cui quello di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tutti gli incarichi ricoperti testimoniano l’impegno di Cristina Bombassei rispetto ai temi dell’innovazione e della sostenibilità d’impresa e il suo ruolo attivo nella promozione di modelli imprenditoriali etici e sostenibili.

Queste tematiche sono centrali rispetto agli obiettivi di apprendimento del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale e del Politecnico di Milano, e fanno di Cristina Bombassei un esempio e una fonte di ispirazione per gli studenti – in particolare per le studentesse, in un’ottica di parità di genere in ambito STEM, fortemente sostenuta dall’ateneo”.

Cristina Bombassei

Cristina Bombassei dal 1997 è consigliere di Brembo, Gruppo leader globale nelle soluzioni frenanti. Nel 2013 ha fondato la Direzione Sostenibilità di Brembo, che ha diretto fino al 2024 con l’obiettivo di promuovere l’impegno del gruppo in materia di Corporate Social Responsibility.

Dal 2025, ricopre il ruolo di Chief Legacy Officer con il fine di garantire la tutela e promozione della storia e del patrimonio valoriale di Brembo, nonché favorire l’impatto sociale positivo del Gruppo per il benessere delle comunità locali in cui l’azienda opera.

Nel 2021 le è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Dal 2023 è Presidente di AIDAF, l’Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

I molteplici ruoli da lei rivestiti includono quello di membro del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, del Consiglio di Amministrazione di OTB – Only The Brave, e del Consiglio Direttivo del Comitato Leonardo, dell’UN Global Compact Network Italia e della Fondazione Sodalitas. È inoltre membro ad honorem dell’organizzazione umanitaria Fondazione Cesvi, e consigliere di Kilometrorosso S.p.A., l’Innovation District alle porte di Bergamo.