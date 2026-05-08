Cinisello Balsamo apre un ponte di cooperazione con la Cina

8 maggio 2026 – Un passo significativo verso l’internazionalizzazione e la cooperazione tra territori: il Comune di Cinisello Balsamo sottoscrive un accordo d’intesa con la città di Dezhou, nella provincia dello Shandong, nella Repubblica Popolare Cinese, che presenta significative potenzialità di scambio.

L’accordo si inserisce nel solco delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina e mira a rafforzare i legami di amicizia, comprensione reciproca e collaborazione tra le due comunità. Il documento rappresenta una base concreta per lo sviluppo di progetti condivisi e iniziative bilaterali nei prossimi anni.

Il Memorandum prevede l’avvio di scambi e attività di cooperazione in diversi ambiti strategici, tra cui economia e commercio, cultura, sport, turismo e formazione professionale. L’obiettivo è favorire una crescita comune, valorizzando le rispettive competenze e opportunità.

Le due amministrazioni si impegnano inoltre a sostenere attivamente le iniziative congiunte, promuovendo occasioni di incontro tra istituzioni, imprese e cittadini.

Fondamentale sarà anche il mantenimento di un dialogo costante tra i rappresentanti delle due città attraverso contatti regolari tra le autorità competenti per monitorare l’andamento della cooperazione e sviluppare nuove progettualità.

Il Memorandum ha una durata iniziale di cinque anni e si rinnoverà automaticamente, salvo diversa decisione di una delle parti.

Per lo svolgimento delle attività organizzative e per il supporto ai progetti di scambio internazionale, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della Fondazione Mazzini ETS.

“Questo accordo – sottolinea il sindaco Giacomo Ghilardi – rappresenta un’importante opportunità per ampliare gli orizzonti della nostra città, favorire scambi culturali ed economici e costruire relazioni solide in un contesto internazionale sempre più interconnesso. Con questa firma, Cinisello Balsamo conferma la propria vocazione all’apertura e al dialogo globale, ponendo le basi per una collaborazione duratura e proficua”.