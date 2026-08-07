Milano, 7 agosto 2026 – La Giunta comunale ha approvato le Linee guida per l’assegnazione a Sogemi in comodato d’uso dei mercati di Ponte Lambro, Ticinese, Sant’Ambrogio (via San Paolino), San Leonardo (via Alex Visconti), nelle more della predisposizione del futuro piano di fattibilità tecnico economica.

La delibera porta avanti la strategia di sviluppo dei mercati messa in campo dalla Giunta negli ultimi anni ed è coerente con il conferimento da parte del Consiglio comunale al capitale sociale di Sogemi nel 2025 di 15 dei 21 mercati comunali.

In particolare, Sogemi ottiene in concessione gratuita temporanea gli immobili per il periodo di tempo utile e necessario (un anno rinnovabile per uno ulteriore) a mantenerne la gestione e la manutenzione ordinaria.

Nel corso del periodo di concessione dovrà provvedere all’assegnazione degli spazi liberi mediante bando idoneo; impegnarsi a redigere un piano di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e gestione di strutture di vendita polifunzionali all’interno dei quattro mercati, prevedendo un adeguato mix merceologico e funzionale al progetto del Comune, tenendo quindi conto delle caratteristiche dei singoli mercati, della loro configurazione e della loro integrazione con il quartiere e stimolando la partecipazione della collettività al fine di rendere il mercato un luogo di socialità oltre che di vendita, rispondente alle esigenze e alle peculiarità del quartiere nel quale è inserito.

“La scelta, da parte del Comune di Milano, di conferire a Sogemi 15 mercati comunali coperti lo scorso anno, nasceva dalla volontà di trovare una soluzione permanente, efficace e di lungo periodo per garantire la sopravvivenza di presidi fondamentali dell’economia e del tessuto cittadino e di valorizzarli, attraverso l’affidamento a un gestore unico che avesse la capacità di assorbirne i costi di ammodernamento, di amministrazione e di rebranding, in un’ottica di razionalizzazione della filiera e delle economie di scala. L’assegnazione approvata dalla Giunta – afferma l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – per i quattro mercati comunali strategici per i rispettivi quartieri e che costituiscono luoghi per il commercio e la socialità, va nella stessa direzione, ovvero salvaguardare dei punti di riferimento importanti per i cittadini e le famiglie che li frequentano”.