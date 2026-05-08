DIL Nord: “Contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento lavorativo in Lombardia”

Giovedì 7 maggio, a Palazzo Lombardia, il Direttore della DIL Nord (Direzione interregionale del Nord – Ispettorato Nazionale del Lavoro) Patrizia Muscatello ha partecipato all’evento “Contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento lavorativo in Lombardia. Esperienze, risultati e prospettive del Progetto InLav”.

All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di Regione Lombardia, ANCI Lombardia, Università degli Studi di Milano Bicocca, INPS, INAIL, Parti Sociali, Enti del Terzo Settore.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati del progetto (finanziato con risorse a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020) promosso da Regione Lombardia (capofila) con ANCI Lombardia e Università degli Studi di Milano Bicocca; inoltre, ci si è confrontati sulle prospettive di completamento della costruzione di un modello di intervento territoriale che sappia conciliare legalità e sostegno alla persona.

In tale contesto, il Direttore della DIL Nord ha ribadito la priorità – strategica per INL – del contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento lavorativo, oltre a sottolineare il potenziamento del lavoro multi-agenzia svolto dall’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso forme sempre più strutturate di cooperazione e coordinamento con gli altri Enti istituzionali coinvolti nella lotta al fenomeno.

Il dialogo – anche nell’ottica di rafforzare la rete di collaborazione sulla tematica in oggetto – ha raccolto gli spunti offerti da tutti gli attori presenti per definire la costruzione di una cooperazione stabile, in cui le istituzioni statali, gli enti locali e le articolazioni del sistema regionale collaborino con le parti sociali e con i protagonisti della vita economico-sociale del territorio.