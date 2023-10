Assoedilizia per Milano, nuovo corso, nuove cariche sociali e centro culturale

Assoedilizia, Nuova sede, nuovo Consiglio Direttivo, nuovo corso. Per il 130° Anniversario della sua Fondazione Assoedilizia, rinnovo delle cariche sociali per il triennio’23-‘26.

Colombo Clerici rieletto presidente

Tra le iniziative per celebrare il 130° anniversario della fondazione dell’Associazione (2024) la costituzione di un centro culturale baricentrico al mondo della Proprietà Edilizia Milanese e di Assoedilizia.

Nuova sede di Assoedilizia

In largo Augusto 8, Milano – invariati tutti i contatti, telefono, email e quant’altro – si è svolta la sessione del Consiglio Direttivo dell’Associazione (di presenza e online) per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio ’23- ‘26. Il Consiglio è composto da: Dott. Luigi Arborio Mella; Avv. Tiziano Barbetta; Dott. Vincenzo Bergamasco; Dott. Andrea Bologna; Prof. Giuseppe Angelo Cavajoni; Prof. Mario Cicogna Mozzoni; Avv. Achille Colombo Clerici; Prof. Marilisa D’Amico; Dott. Massimo De Angelis; Avv. Paola Di Patrizio; Dott. Ugo Dozzio Cagnoni; Dott. Ambrogio Dufour; Dott. Giacomo Feltrinelli di Gargnano; Sig.ra Edda Ganz; Ing. Paolo Jacini; Dott. Giuseppe Luce; Dott. Giovanni Lurani Cernuschi; Ing. Carlo Angelo Menni di Vignale: Dott.ssa Maria Luisa Negri da Oleggio; Dott. Camillo Paveri Fontana; Dott. Luigi Perego di Cremnago; Dott. Franco Pugassi; Rag. Carmelo Puglisi; Ing. Eugenio Radice Fossati; Avv. Cesare Rossell; Dott.ssa Federica Sagramoso; Dott. Giancarlo Silva Confalonieri; Prof. Stefano Simontacchi; Avv. Luca Stendardi; Avv. Bruna Vanoli Gabardi. Revisori dei conti: Dott. Alberto Citterio; Dott. Giampaolo Genta: Dott.ssa Maria Grazia Viotti.

Rieletto presidente l’avv. Achille Lineo Colombo Clerici.

Eletti vicepresidenti: Dott. Luigi Arborio Mella; Ing. Paolo Jacini; Dott. Giuseppe Luce; Ing: Carlo Angelo Menni di Vignale.

Nominato Consigliere di Amministrazione, carica equivalente a A.D., il dott. Giovanni Lurani Cernuschi.

Membri elettivi della Giunta Esecutiva: Dott. Massimo De Angelis; Dott. Ugo Dozzio Cagnoni; Avv. Cesare Rosselli; Avv. Bruna Vanoli Gabardi.

Il Presidente ha preannunciato che, in concomitanza con le celebrazioni del 130° Anniversario della fondazione, che ricorrerà l’anno prossimo 2024, si darà luogo alla costituzione di un centro culturale baricentrico al mondo della Proprietà Edilizia Milanese e di Assoedilizia.