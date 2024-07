Torna la Carta solidale per gli acquisti, disponibile da settembre

2 luglio 2024 – Rifinanziata nella Legge di Bilancio 2024 la Carta solidale “Dedicate a te” destinate all’acquisito di beni di prima necessità. Anche per quest’anno il Ministero dell’Agricoltura, di concerto con il Ministero del Lavoro e dell’Economia, ha istituito un fondo pari a 600milioni di euro che verrà utilizzato per l’erogazione di social card a sostegno dei nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro.

Sono carte elettroniche del valore di 500 euro per nuclei familiari in stato di bisogno da spendere per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Le carte solidali sono spendibili in tutti gli esercizi commerciali.

Non sarà il Comune a scegliere i beneficiari della Carta solidale, ma l’INPS sulla base di alcuni requisiti. Le carte, prepagate, ricaricabili e nominative, sono fornite da Poste Italiane, e dovranno essere ritirate presso gli uffici postali, previa prenotazione.

Saranno disponibili da settembre dopo le necessarie verifiche effettuate da Inps.

Ai residenti del Comune di Cinisello Balsamo sono state assegnate 852 carte solidali.

Dopo che l’Inps avrà fornito l’elenco dei beneficiari, sarà possibile verificare la presenza del proprio nucleo familiare sul sito del Comune. È necessario accedere con il proprio SPID.

L’agevolazione non è concessa a chi già percepisce Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza e Carta per il Reddito di cittadinanza.

