Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia informano che si svolgerà a Milano, dal 4 al 7 maggio 2025, la cinquantottesima edizione della Riunione annuale (Annual Meeting) della Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, ADB), l’istituzione finanziaria internazionale creata nel 1966 per promuovere lo sviluppo economico e sociale nei paesi dell’Asia e del Pacifico.

È la prima volta che l’Italia ospita questo importante appuntamento internazionale, un’occasione per rafforzare le relazioni con il continente asiatico e le isole del Pacifico in una ottica di sviluppo e crescita sostenibile. All’evento parteciperanno Ministri e alti funzionari provenienti dai 68 Paesi membri dell’ADB. A margine degli incontri istituzionali si terranno numerosi eventi che coinvolgeranno organizzazioni internazionali, imprese, società civile e mondo accademico.

La presentazione ufficiale dell’Italia come sede dell’Annual Meeting 2025 si terrà in Georgia, dove si svolgerà l’edizione 2024 della riunione. L’ultima riunione annuale ADB ospitata in Europa si è tenuta in Germania, a Francoforte nel 2016.

Ministero dell’Economia e delle Finanze