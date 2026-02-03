Fino al 18 febbraio è possibile inviare la propria proposta di candidatura per il premio Donne&Lavoro, che quest’anno giunge alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune, è un riconoscimento per quelle storie locali di imprenditoria femminile che contraddistinguono il territorio.

La consegna avverrà nell’ambito di una cerimonia aperta al pubblico che si terrà, domenica 8 marzo, alle ore 16.30, presso l’Auditorium de Il Pertini, in concomitanza con le iniziative pensate per la Giornata internazionale della donna.

Il premio vuole essere un omaggio a 5 donne che si sono distinte, con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale, nel tessuto economico cittadino, oltre a porre l’accento e sottolineare il valore di un percorso di crescita, difficoltà incontrate e superate, sfide che hanno caratterizzato dei profili professionali, siano essi in ambito commercio, artigianato, impresa, libera professione o under 35.

Le candidature possono essere proposte da cittadini (singoli o in gruppo) e associazioni del territorio e di categoria, compilando il modulo dedicato disponibile sul sito istituzionale o disponibile presso Palazzo Confalonieri (piazza Confalonieri 5), le sedi di Confcommercio (via Frova, 34), Confartigianato (via Manzoni, 42) e Pro Loco (piazza Gramsci, 58). La domanda può essere anche inviata per email all’indirizzo commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

La valutazione delle proposte ricevute sarà a cura di una giuria tecnica composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vicesindaco con delega a Commercio e Attività Produttive Giuseppe Berlino; dall’assessore alla Cultura, Identità, Pari opportunità Daniela Maggi, un rappresentante di Confcommercio, uno di Confartigianato e uno di Pro loco.

Le candidature valide dell’anno precedente, che non hanno ricevuto riconoscimento, saranno considerate di diritto.

Tutte le informazioni e il modulo da compilare per presentare la candidatura si trovano al seguente link.

Comune di Cinisello Balsamo