Economia

Aperti i termini per candidarsi al Premio Donne&Lavoro dedicato alle donne imprenditrici

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
571 minuto di lettura
Donne & Lavoro

Fino al 18 febbraio è possibile inviare la propria proposta di candidatura per il premio Donne&Lavoro, che quest’anno giunge alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune, è un riconoscimento per quelle storie locali di imprenditoria femminile che contraddistinguono il territorio.

La consegna avverrà nell’ambito di una cerimonia aperta al pubblico che si terrà, domenica 8 marzo, alle ore 16.30, presso l’Auditorium de Il Pertini, in concomitanza con le iniziative pensate per la Giornata internazionale della donna.

Il premio vuole essere un omaggio a 5 donne che si sono distinte, con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale, nel tessuto economico cittadino, oltre a porre l’accento e sottolineare il valore di un percorso di crescita, difficoltà incontrate e superate, sfide che hanno caratterizzato dei profili professionali, siano essi in ambito commercio, artigianato, impresa, libera professione o under 35.

Le candidature possono essere proposte da cittadini (singoli o in gruppo) e associazioni del territorio e di categoria, compilando il modulo dedicato disponibile sul sito istituzionale o disponibile presso Palazzo Confalonieri (piazza Confalonieri 5), le sedi di Confcommercio (via Frova, 34), Confartigianato (via Manzoni, 42) e Pro Loco (piazza Gramsci, 58). La domanda può essere anche inviata per email all’indirizzo commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

La valutazione delle proposte ricevute sarà a cura di una giuria tecnica composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vicesindaco con delega a Commercio e Attività Produttive Giuseppe Berlino; dall’assessore alla Cultura, Identità, Pari opportunità Daniela Maggi, un rappresentante di Confcommercio, uno di Confartigianato e uno di Pro loco.

Le candidature valide dell’anno precedente, che non hanno ricevuto riconoscimento, saranno considerate di diritto.

Tutte le informazioni e il modulo da compilare per presentare la candidatura si trovano al seguente link.

Comune di Cinisello Balsamo

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
571 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

I migliori quartieri universitari studenteschi a Milano

I migliori quartieri universitari studenteschi a Milano

13 Dicembre 2023 13:53
I migliori aeroporti d'Europa

I migliori aeroporti d’Europa: la guida del 2024, Linate nella Top 20

17 Settembre 2024 13:36
Agroalimentare, primo trimestre

Agroalimentare, III trimestre 2025: ottima performance del primario con l’export che traina sempre di più

3 settimane fa
Sportello Civico Immobiliare

Rinnovato l’accordo e prolungata l’attività dello Sportello di consulenza immobiliare SIC

7 Novembre 2025 10:15
Pulsante per tornare all'inizio