Il Mondo di Marmò, targato Warner Music Italy, sbarca al Festival dello Spettacolo, il primo grande evento in Italia ed Europa interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 24, 25 e 26 ottobre 2025 presso Superstudio Più, in via Tortona a Milano.

Per i più piccoli, ogni giorno alle ore 15, andrà in scena lo spettacolo Halloween che paura!

Si aprono le porte del colorato universo de Il mondo di Marmò, il nuovo format, pensato per educare e intrattenere i bambini attraverso la musica, con un messaggio positivo sull’amicizia e sull’importanza di inseguire i propri sogni, non sminuire quelli degli altri e non sentirsi inadeguati.

Renato Tanchis, responsabile del progetto per Warner Music Italy dichiara: “Warner con Il Mondo di Marmò sceglie di rivolgere un’attenzione speciale ai bambini e, in particolar modo, alla prima infanzia con questo percorso di creazione di contenuti originali con l’obiettivo di educare e intrattenere in nome della passione per la musica”.

Marmò è una giovane marmotta con un grande sogno: diventare un musicista. Ha un’energia incontenibile, non va mai in letargo e, sorprendendo la lunga lista di parenti-marmotti che faticano un po’ a capirlo, ha trasformato la sua tana in un coloratissimo studio musicale. Un giorno per caso Giulia, dolcissima fata, ma anche un po’ sirena dei boschi e un po’ elfa, cade per sbaglio nella sua tana. Oltre ad avere una spiccata curiosità per le cose belle del mondo, Giulia è molto brava a cantare e decide di aiutare Marmò. Nella loro nuova quotidianità a tutta amicizia danno vita a duetti da sogno anche se lui, cantando, “inciampa” regolarmente nei suoi dentoni producendo buffissimi fischi. Ma Giulia non lo deride mai, anzi, lo incoraggia a non arrendersi.

Ad animare Marmò è Mattia Ferretti, performer e coreografo, dedito all’entertainment per famiglie, coinvolto nelle attività artistiche di numerosi parchi divertimenti in Italia e all’estero, che dichiara: “Come mi sono avvicinato a Marmò? Beh diciamo che è stato lui a trovarmi… un pomeriggio mi hanno fatto vedere un disegno di questo marmotto con i dentoni e ho capito subito che caratterino avesse. Fortunatamente Giulia, che mi conosce nella vita reale, e che conosce Marmò sa come tenerci buoni altrimenti non saprei se è Marmò o Mattia quello che prende il sopravvento… la cosa più bella nel dare la voce a Marmò è il poter interagire con il pubblico tramite un personaggio che trasmette simpatia, ed essendo lui, un pasticcione che sbaglia tante cose, si crea subito un’empatia con i bambini che si sentono liberi di poter ridere, scherzare e soprattutto, sbagliare con leggerezza. Secondo me, ma anche secondo Marmò, è molto più semplice imparare qualcosa se a spiegartelo non è un insegnante o un genitore, ma un tuo amico, peloso e combina guai proprio come te. Che sia un gioco, una canzone o perché no, una poesia, far avvicinare un bambino tramite un personaggio buffo rende tutto molto più divertente, e la parte dell’improvvisazione è la mia preferita perché posso lasciarmi andare e far davvero, vivere Marmò”.

Accanto a lui c’è Giulia Mattarella, cantante e attrice diplomata alla SDM (Scuola del Musical), che ha maturato la sua esperienza professionale tra musical, opera lirica, che aggiunge:

“Entrare nel Mondo di Marmò per me è stato come tornare bambina, ma con la voce di oggi. Questo progetto mi ha subito conquistata perché unisce tutto quello che amo: il canto, il racconto, l’energia del teatro e, soprattutto, un messaggio positivo da portare ai più piccoli, ma anche a chi non è più bambino. Però occorre svelarvi un segreto: Giulia e Marmò sono davvero amici, anche fuori dal set: conosco Mattia da più di 10 anni e questa sintonia tra noi rende ogni episodio, ogni canzone, ogni improvvisazione…autentica. Ci capiamo al volo ed è lì che accade la magia: quando non si recita, ma si gioca davvero. Vivere Marmò significa credere nei sogni anche quando sembrano strani, ridicoli o fuori tempo. Significa accettarsi e credo che, oggi più che mai, serva uno spazio come questo: leggero, ma non superficiale. Colorato, ma non vuoto. Un posto dove si può sbagliare, imparare e cantare a squarciagola. Marmò ha sogni un po’ goffi, a volte stona, ma ci prova sempre. E io sono lì per ricordargli e ricordarci, che ogni voce ha valore, anche se non è perfetta”.

Una bella storia di amicizia ispirato alla miglior tradizione dei puppet shows e dei programmi cult della “tv dei ragazzi”, il format è ideato e prodotto da Story Farm, casa di produzione specializzata in produzioni factual e per l’intrattenimento kids, con la regia di Luca Cèpparo. Gli autori del progetto sono Fausto Vitaliano, già autore di fumetti e di programmi tv dedicati al target, oggi scrive cartoni animati per Rainbow, e Valentina De Poli, giornalista, per molti anni direttrice di Topolino, esperta di contenuti kids e teens.

“Alla fine, siamo tutti un po’ Marmò: sogniamo di cantare anche quando ci esce un fischio. Ed è proprio lì che comincia la musica”. (Marmò)