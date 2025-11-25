The Abundant Life Gospel Singers & Friends: due concerti benefici a favore di Opera Cardinal Ferrari. Il ricavato del doppio appuntamento sosterrà i servizi del Centro Diurno che dal 1921 è la casa di chi non ha casa, offrendo pasti caldi, docce, abiti puliti, ascolto e assistenza

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21, la Chiesa San Gregorio Magno a Milano (via San Gregorio 24) ospiterà un doppio appuntamento di musica e solidarietà con il coro di Baltimora The Abundant Life Gospel Singers & Friends, diretto da Eric Waddell, a favore di Opera Cardinal Ferrari.

Un’occasione per lasciarsi coinvolgere dall’energia del gospel e, allo stesso tempo, contribuire concretamente al sostegno delle persone più fragili della città. Dal 1921, infatti, Opera Cardinal Ferrari è la casa di chi non ha casa: un Centro Diurno che ogni giorno accoglie persone che vivono in condizioni di grave marginalità, offrendo un pasto caldo, una doccia rigenerante, abiti puliti, ascolto e assistenza. I biglietti, da 20 a 40 euro, sono disponibili sul sito vivaticket.

Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers

Sono una delle realtà più vivaci e apprezzate della scena gospel di Baltimora. Il loro debutto italiano risale al 2017, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. Il coro, composto da 80 vocalist accompagnati da una band d’eccellenza, unisce con forza contagiosa la tradizione del gospel più autentico alle sonorità più contemporanee. La direzione carismatica di Waddell, figura di rilievo nel panorama gospel americano, dà vita a performance ricche di intensità, energia spirituale e coinvolgimento. Tra i brani in programma nei due appuntamenti milanesi Just How Much We Can Bear, Oh Happy Day, Jesus Oh What A Wonderful Child e Total Praise.

Il ricavato delle due serate permetterà a Opera Cardinal Ferrari di continuare a garantire i propri servizi essenziali in modo gratuito e continuativo. Solo nel 2024 il Centro Diurno ha registrato 67.487 ingressi, offrendo 65.275 pranzi e 38.250 colazioni, e accogliendo 443 nuove persone bisognose. Numeri che confermano quanto sia essenziale tendere la mano a chi rischia di restare ai margini, restituendo dignità, fiducia e speranza nel futuro.